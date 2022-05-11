Nereden geliyor bu değirmenin suyu?

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Her fırsatta açlık ve yoksulluk edebiyatı yapan CHP’li yöneticiler milletin aklıyla dalga geçmeye devam ediyor. Meteorolojinin ve AKOM’un günler öncesinden yaptığı uyarılara rağmen işinin başında durmak yerine Cenevre’ye tatile giden, İstanbul halkı felaketi yaşarken kendisi kayak keyfi yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, şimdi de kaynağını açıklayamadığı servetiyle gündemde. “İstanbul nimet” diyerek göreve gelen ve üç yılda İstanbul’un bütçesini sıfırlayarak İBB’yi borç alamaz hale getiren CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Sözcüsü Ongun’un gelirinden fazla harcama yaptığı ve herkesten gizlediği milyonluk malikanesi olduğu ortaya çıktı.

Ongun keyfine bakmış

İmamoğlu’nun sağ kolu Murat Ongun ile eşi Gözdem Ongun’un hesaplarını inceleyen İçişleri Bakanlığı’na bağlı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Kontrolörleri skandal detaylara ulaştı. Son 5 yılda 1 milyon 227 bin 428 lira gelir elde eden Ongun çiftinin, sadece ev taksiti, kredi kartı ve okul ücreti için 1 milyon 372 bin 759 lira ödeyerek, gelirlerini 150 bin TL aştıkları belirlendi. Yapılan incelemede, İsviçre’deki 7 gecelik tatile 107 bin 547 lira ödeyen Ongun’un, piyasa değeri 25 milyon TL olan “Ulus Lotus Evleri Sitesi’nde bir evi olduğu ve yönetim kurulu başkanı görevini yürüttüğü İBB’ye bağlı İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi’nden fazladan 146 bin 461 lira huzur hakkı aldığı tespit edildi. İmamoğlu’nun “bak keyfine” talimatıyla günün gün eden Ongun’un hesaplarındaki şüpheli para trafiği nedeniyle kontrolörler tarafından savcılığa gerekli bildirimler yapılırken, rezaleti Akit’e değerlendiren gazeteciler önemli açıklamalarda bulundu.

“El birliğiyle yiyorlar”

Gazeteci Mehmet Fırat, “İBB Sözcüsü Murat Ongun her şeyden evvel bir proje adamı. Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı zamanından beri yanında olduğuna göre, sanırım al ver işlerinde rüştünü ispatlamış biri. Normal danışmanlık ücretiyle elde edilemeyecek harcama ve mülklerin izahının yapılamayışı, havadan gelen paraların sebebidir. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye bütçesinden tarihi köşkleri ailesi için yaşam alanına çevirirken, belediyeye ait teknelerle işe gidip gelirken, Ongun da kendi yolunu bulmuş görünüyor. Beylikdüzü’nde iken ufak tefek denilmeden alınan paralar, iş bitirme avansları İBB’ye geçtiklerinde muhtemelen katlanarak artmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde nereye el atılsa altından lağım fışkırıyor. İBB’de yaşanan bu rezalet daha çok su kaldıracaktır” ifadelerini kullandı. “İmamoğlu’nun hangi danışmanına bakarsanız bakın, hepsi Beylikdüzü’nden arsızlığa alışmışlardır” diyen Fırat, şöyle devam etti: “Son gelişmeler ışığında anladığımız o dur ki, Koç topluluğu Ekrem İmamoğlu üzerinden gölgesini çekmiştir. Murat Ongun ve Canan Kaftancıoğlu bağlantılı olan ve CHP içerisinde yeni bir hareket oluşum başlatmak isteyenlere darbe indirilmiştir. Artık sadece Ekrem’in veya Ongun’un değil, yakında İBB’deki tüm danışman kadrolarının yolsuzluklarının ortaya döküleceğini söyleyebiliriz.”