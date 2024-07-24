Neredeeeen nereye! Türkiye'den, tüm dünyayı kıskandıracak flaş "enerji" hamlesi

Yüksel Aytuğ, Türkiye’nin enerji arayışları ve başarılarını ele aldı. Aytuğ, Türkiye’nin geçmişte enerji arama çalışmalarında başarısız olduğunu, ancak son yıllarda teknolojik yatırımlarla büyük başarılar elde ettiğini yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin enerji filosunu güçlendirdiğini ve Karadeniz’de doğalgaz bulunduğunu belirten Aytuğ, Türkiye’nin Somali ile petrol arama protokolü imzaladığını ve bu başarıların gözden kaçtığını ifade etti. Aytuğ, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"MTA Sismik 1 ya da daha eski adıyla Hora... Gençliğimin en ünlü gemisiydi. Çünkü ne zaman haber bültenlerinde ismi geçse Ege'de suların ısınacağını, Yunan'ın yine yaygara koparıp dünyayı ayağa kaldıracağını bilirdim. Bu köhne gemimiz sözde petrol arardı. Bulamazdı tabii.

Bir gün İstinye'de sahile bağlanmış Sismik 1'i yakından görünce neden bulamadıklarını anlamıştım. Bu geminin bırakın Ege ve Akdeniz'e açılmasını, Boğaz'ın karşı kıyısındaki Kanlıca'ya ulaşması bile mucizeydi...

Sonra bu petrol arama işini Fransız ve İtalyan şirketlere ihale ettik. Aylarca bizim paramızla adeta mavi tur yapıp hiçbir şey bulamadılar. Çünkü Türkiye'nin petrol ve doğalgaz zengini olması Batı'nın hiç de işine gelmiyordu.

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30 sene sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berat Albayrak ve Fatih Dönmez'in azimli çalışmalarıyla son teknolojilere sahip kendi petrol arama ve sondaj filomuza sahip olduk. Akabinde de Karadeniz'de harika rezervlere sahip ilk doğalgazımızı bulduk.

Geçen hafta Türkiye son derece önemli bir anlaşma imzaladı ama bu kritik gelişme, neredeyse her saat başı değişen gündemin tozu dumanı arasında kayboldu. Türkiye, Somali ile Afrika ve Arap yarımadasının güneyinde petrol aramak için protokol imzaladı.

Bir dönem, çıktıkları her seferden römorkörler tarafından çekilerek getirilen Hora'dan, dünyayı kendisine hayran bırakan Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, Oruç Reis Araştırma Gemisi, Fatih Sondaj Gemisi, Yavuz Sondaj Gemisi, Kanuni Sondaj Gemisi ve Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nden oluşan muhteşem filoya...

Bir dönem neredeyse kendi karasularında bile petrol aramasına izin verilmeyen Türkiye'den, dünyanın öbür ucundaki ülkelerin "Gelin, bizim petrolümüzü siz bulup çıkartın" diye davet ettiği Türkiye'ye...

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ay sonra filomuza katılacak 300 metre uzunluğunda bir doğalgaz işleme gemisinin de yolda olduğunu müjdeledi.

Geçen hafta Akdeniz sularında yine göğsümüzü kabartan bir tablo vardı. Ülkemizin yerli üretim SİHA gemisi TCG Anadolu ile beraber 50 parçalık filomuzun üzerinde, Ermenistan'da konuşlu S300 savunma sistemini dünyada ilk kez imha eden, Libya'da gemilerimize tehdit oluşturan son derece gelişmiş Çin füzesini havada etkisiz hale getiren Bayraktar SİHA'larımız uçuyordu. Oysa 50 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı yüzünden ABD ambargo uyguladığı için lastik bulamayan jetlerimizi havalandıramıyorduk..."