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Gündem

Nerede yakalandığına bakın! Bir CHP’li daha sahtekâr çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-05-31 14:51:00 -
Nerede yakalandığına bakın! Bir CHP’li daha sahtekâr çıktı!

CHP’nin Bitlis Merkez İlçe Başkanlığına 2 ay önce atanan Yunus Bulut, sahte rapor çetesine yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.

CHP’nin Bitlis Merkez İlçe Başkanlığına 2 ay önce atanan Yunus Bulut, sahte rapor çetesine yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.

Alınan istihbarata göre Yunus Bulut çıkarıldığı savcılıkça tutuklu olarak yargılanıyor.

Bir başka bilgiye göre, Daha önce gENEL Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'u da ziyaret eden ekip hakkında, Genel Merkez bilgi sahibi olmasına rağmen henüz bir yaptırım yapmadı.

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Yorumlar

Ahmet

Çok özür dilerim ama siyasetçilerin çoğu sahtekar da kılıfına uyduruyorlar şeklinde bir düşünceye sahibim Emin olun toplumun ekseriyeti böyle düşünüyor

Bilmeyen kalmadı

Chp de bir yerlere gelmek için çok günah işleyip cehennemin dibine talip olman gerekir ya ayyaş olacan ya da bütün sahtekarlıkları işleyebilme potansiyelin olmalı.
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