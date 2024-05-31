Nerede yakalandığına bakın! Bir CHP’li daha sahtekâr çıktı!
CHP’nin Bitlis Merkez İlçe Başkanlığına 2 ay önce atanan Yunus Bulut, sahte rapor çetesine yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.
CHP’nin Bitlis Merkez İlçe Başkanlığına 2 ay önce atanan Yunus Bulut, sahte rapor çetesine yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.
Alınan istihbarata göre Yunus Bulut çıkarıldığı savcılıkça tutuklu olarak yargılanıyor.
Bir başka bilgiye göre, Daha önce gENEL Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'u da ziyaret eden ekip hakkında, Genel Merkez bilgi sahibi olmasına rağmen henüz bir yaptırım yapmadı.