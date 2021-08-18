Nerede gazetecilik etiği? Sevilay Yılman Taliban'ı İdlib'de sandı!

Her zaman doğru bilgileri savunduğunu iddia eden ve gazetecilik etiğini dilinden düşürmeyen Sevilay Yılman sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı Taliban ile ilgili yalan bilgiler içeren paylaştığı videoyla iftirada bulundu.

Nusra Cephesi'nin eylemlerini Taliban yapmış gibi gösterdi

8 sene önce İdlib'de Nusra Cephesi tarafından gerçekleştirildiği bilgisi ile haber sitelerinde yayımda olan infaz eyleminin yer aldığı görüntüleri Taliban yeni yapmış gibi aktaran Sevilay Yılman, video ekli paylaşımında: “Taliban gerçeği bu videoda... Bir kadını yüzük açık diye herkesin gözleri önünde katlediyorlar! Ve bunu da din adına İslam adına yapıyorlar! Kimse kusura bakmasın benim bu yaratıklarla hiçbir ortak noktam değerim olamaz! Bunlar insan değil insanlığın yüzkarası! AfghanWomen” ifadelerini kullandı.



Videoda Arapça konuşulduğu açıkça görülürken, Taliban’ın hangi ülkede olduğunu ve hangi dilde konuştuğunu dahi bilmeyen Yılman’a gerçekler, diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından iletildikçe Yılman, “doğru bildiği yoldan ayrılmadan nefret dili" ile cevaplar yetiştirmeye ve devam etti.



Suriye’de yıllar önce IŞID tarafından gerçekleştirilen bir eylemi Taliban’a aitmiş gibi paylaşan Sevilay Yılman, takipçilerinin ilettiği gerçek bilgileri de kulak arkası ederek şu ifadeleri kullandı, “He sir! Taliban bunların aynısı değil.Taliban azıcık yumuşağı de mi?”, “Ne fark eder? Ha İSİD ha Taliban! Ne farkı var arkadaş? Hastamısınız siz ya!”Sevilay Yılman’ın bu ayrım gözetmeyen ve üstün bilgilerle kaplı paylaşımlarına tepkiler gelirken, Yılman’ın ısrarla dezenformatif içeriği için “Ne fark eder” diyerek savunmada bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Gazetecilik etiğini dillerden düşürmüyor

Gazetecilik meslek etiğini dillerinden düşürmeyen gazetecilerin, ısrarla yalan ve yanlış bilgileri paylaşarak içlerindeki kötü düşünceleri topluma aktarma sevdası, gazetecilik yapmanın ötesine geçerken, basit bir Google araması dahi yapmadan eline geçen mantık dışı verileri itiraflarla paylaşmak da gazetecilik mesleği ile bağdaşmıyor. Üstelik teyit gibi gazetecilik için elzem olan bir gerçek de göz ardı edilmeye devam ediliyor.



Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın yanlış bilgiler ve nefret dili ile yazdığı paylaşımları;





Kaynak: Haksöz Haber