Nerede bu demokrasi nerede bu devlet?! İngiltere Başbakanı, grevleri organize eden sendika liderini hedef...

İngiltere’de kritik sektörlerde işçilerin greve gitmesi Başbakan Rishi Sunak’ı kızdırdı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, demiryolcuların sendikası Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası’nın (RMT) lideri Mick Lynch’i hedef aldı. Bugün The Sun’da bir yazı kaleme alan Sunak, demiryolu işçileri ve sınır görevlilerinin ‘adil’ ve ‘uygun fiyatlı’ anlaşmaları reddettiğini söyledi.

İngiltere’de demiryolu işçileri cuma günü ülke genelinde greve gitmişti. RMT’ye üye 40 bin demir yolu çalışanı, yıllık bazda yüzde 10'u geçen enflasyon altında teklif edilen maaş zammı ve çalışma koşullarında demir yolu operatörü Network Rail'le süregelen anlaşmazlık nedeniyle iş bırakmıştı.

GREV DALGASI DERİNLEŞİYOR

Grev nedeniyle ulaştırma hizmetleri aksarken RMT üyelerinin fazla mesaiye çıkmama kararının da hizmeti aksatmaya devam edeceği düşünülüyor. Öte yandan dün Londra’da otobüs şoförlerinin grevi de hizmet aksamalarına neden oldu.

Ülkede demiryolu işçileri ve sınır muhafızlarının yanında hastane personeli ve postacılar da yükselen enflasyona karşı maaş zammı talebiyle iş bırakmıştı.

Grevlerin ardından hizmetlerin çoğu yeniden başlasa da ücret ve çalışma koşullarıyla ilgili anlaşmazlıklar henüz çözülemedi. RMT sendikası lideri de Demiryolu Bakanı Huw Merriman ve işverenlerle ile perşembe günü yapılan görüşmelerde bir ilerleme kaydedilemediğini belirtti.

SENDİKA LİDERİNİ HEDEF ALDI

Ülkedeki sert grev dalgası ise hükümeti öfkelendirdi. Grevlerin ardından İngiltere Başbakanı Sunak, sendika liderlerini hedef alan bir makale kaleme aldı.

Sunak, “Demiryolu işçilerine ve sınır görevlilerine adil ve uygun fiyatlı anlaşmalar teklif edildi. Artan sayıda sendika üyesi işçi artık bir anlaşma istiyor. Mick Lynch’in sınıf savaşında piyade olmaktan bıktılar” dedi. Sunak, “Sendikalar, özellikle Noel’de acımasızca zamanlanmış ulaşım grevleri ile milyonların perişan olmasına neden oluyor” dedi.

Sunak, “Demiryolu işçilerine ve sınır görevlilerine adil ve vergi mükelleflerinin karşılayabileceği anlaşmalar teklif edildi. Artan sayıda sendika üyesi bir anlaşma istiyor. Mick Lynch’in sınıf savaşında piyade olmaktan bıktılar” açıklamasında bulundu.

Muhafazakar başbakan ayrıca sendikaları İşçi Partisi’nin siyasi ajandasına alet olmakla suçladı.

Sendikacı Mick Lynch ise grevlerin halktan güçlü destek almaya devam ettiğini iddia etti. Lynch, “Konuşmamaktansa konuşmamız daha iyi. Bu nedenle demiryolu bakanı perşembe günü Network Rail boyunca RMT temsilcileri ve tren operatörleri ile bir toplantı düzenledik. Fikir alışverişlerinde bulunduk ama somut bir şey çıkmadı” dedi.

Hükümet her geçen gün büyüyen grev dalgasıyla başa çıkmanın yollarını ararken greve gitmekte ısrar eden işçi sendikalarına “sert karşılık” verebileceği uyarısında bulunmuştu ve grev dalgasına karşı yeni yasalar üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.