Nerede CHP orda rezillik
Adana Portakal Çiçeği festivalinden Rio’yu aratmayacak görüntüler vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı
Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’nın kortej geçişi rezil görüntülere sahne oldu
CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bir rezilliğe daha imza attı.
Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı adı altında Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde yapılan çıplaklar geçidinin bir benzeri Adana’da gerçekleştirildi. Türk toplumunun örf ve adetlerine ters programlar vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
‘Portakal Çiçeği Karnavalı’nın programı Adana Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden ayırtıları ile verilmişti. Bu yıl 12. Düzenlenen karnavalda videoda gördüğünüz ahlak dışı sahneler yer aldı.