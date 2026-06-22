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Yaşam Matador neye uğradığını şaşırdı! Bu sefer boğa dans etti
Yaşam

Matador neye uğradığını şaşırdı! Bu sefer boğa dans etti

Yeniakit Publisher
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İspanya’da düzenlenen boğa güreşi turnuvasında 24 yaşındaki matador Tomás Angulo ağır yaralandı. Boğanın boynuz darbeleriyle havaya savrulan genç matadorun ana atardamarının ciddi şekilde hasar gördüğü ve durumunun çok ağır olduğu bildirildi.

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Copa Chenel turnuvasında korku dolu anlar yaşandı. Moralzarzal arenasında boğayla karşı karşıya gelen 24 yaşındaki matador Tomás Angulo, aldığı boynuz darbeleriyle ağır yaralandı.

Binlerce kişinin izlediği müsabaka, saniyeler içinde kabusa dönüştü. Boğanın hedefi olan genç matador, iki kez boynuz darbelerine maruz kaldıktan sonra havaya savruldu ve kanlar içinde yere yığıldı.

ARENADA DEHŞET ANLARI

Görüntülerde, öfkeli boğanın Angulo’yu boynuzlarıyla yakalayarak metrelerce havaya fırlattığı görüldü. Yere düşen genç matador, boğanın saldırısından kurtulamadı.

Hayvanın yerdeki Angulo’yu sürüklemeye ve boynuzlamaya devam ettiği anlar, tribünlerde büyük panik yarattı. Arenadaki diğer matadorlar ve görevliler, boğanın dikkatini dağıtmak için pelerinlerle müdahale etti.

GÖREVLİLER BOĞAYI GÜÇLÜKLE UZAKLAŞTIRDI

Saldırının ardından arenadaki görevliler ve diğer matadorlar, boğayı Angulo’dan uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı. Bazı görevliler hayvanın kuyruğunu çekerek, bazıları ise pelerinlerle dikkatini dağıtarak müdahale etti.

Ağır darbeler alan Angulo’nun kısa süre sonra bilincini kaybederek yere yığıldığı belirtildi. Sağlık ekipleri, olayın ardından arenaya girerek genç matadora ilk müdahaleyi yaptı.

25 SANTİMETRELİK DERİN YARA

Doktorların yaptığı açıklamaya göre Angulo’nun sol bacağında boğa boynuzunun açtığı iki derin yara tespit edildi. Yaralardan birinin yaklaşık 20, diğerinin ise 25 santimetre uzunluğunda olduğu belirtildi.

Yaralanmalarda femoral arterin, yani ana atardamarın ciddi şekilde hasar gördüğü, çok sayıda kas dokusunun parçalandığı aktarıldı. Genç matadorun göğüs bölgesinde travma, yüzünde ve kafa derisinde de çeşitli yaralanmalar meydana geldi.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Ağır yaralanan Tomás Angulo, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastane kaynakları, genç matadorun acil ameliyata alındığını ve hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı.

Sağlık raporunda Angulo’nun durumunun “çok ağır” olarak değerlendirildiği ifade edildi.

BOĞA GÜREŞİ TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Moralzarzal arenasında yaşanan olay, İspanya’da boğa güreşlerinin güvenliği ve etik boyutuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Genç matadorun yaşam savaşı sürerken, turnuvada yaşanan dehşet anları ülkede geniş yankı uyandırdı. Angulo’nun sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamaların hastane yetkilileri tarafından paylaşılması bekleniyor.

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