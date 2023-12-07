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Dünya Nepal'de 'yasadışı asker toplayan' 10 Rus gözaltına alındı! İşte hiç hesapta olmayan karar ile karşılatılar
Dünya

Nepal'de 'yasadışı asker toplayan' 10 Rus gözaltına alındı! İşte hiç hesapta olmayan karar ile karşılatılar

Yeniakit Publisher
2023-12-07 19:32:00 - 2023-12-07 19:33:48
Nepal'de 'yasadışı asker toplayan' 10 Rus gözaltına alındı! İşte hiç hesapta olmayan karar ile karşılatılar

Ukrayna’daki savaş için yasadışı bir şekilde Nepallileri askere almaya çalışan 10 Rus için karar çıktı! Nefes kesen operasyonda kaçmaya çalışırken enselendiler.

Rusya lideri Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde ülkenin asker sayısının % 15 oranında artırılmasını öngören bir kararname imzalamıştı. Kararnameye göre silah altındaki personelin sayısı aşamalı olarak 170 bin kişi daha artırılıp, 1 milyon 320 bine çıkartılacak. Rusya Savunma Bakanlığı kararın, aralarında NATO’nun genişlemesi de dahil artan tehditlere karşı alındığını söylemişti.

Nepal’de yasadışı asker toplayan 10 Rus’un gözaltına alınmasıyla Rusya’nın askeri faaliyetlerinin Himalayalar’a kadar uzandığı ortaya çıktı.

Ukrayna’daki savaşın ardından Rusya’nın, 2022 sonbaharında taburlarını “yenilemek” amacıyla kısmi seferberlik ilan etmişti. Gözaltına alınan 10 Rus hakkında açıklama yapan Nepal polisi asker toplayanlar genç gönüllülere 9 bin dolar ve turist vizesi verildiğini belirtti.

Nepal polisi, bu olayın insan kaçakçılığı kapsamında değerlendirildiğini ve organize suç faaliyeti olarak nitelendirildiğini belirtti.

Katmandu bölgesi polis şefi Bhupendra Khatri, şüphelilerin mahkemeye çıkarılmadan önce savcılıkla görüşüldüğünü söyledi. Ancak duruşma tarihi henüz belirlenmedi.
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Öldürülen Nepalliler için tazminat talebi

Rus ordusu tarafından askere alınan altı Nepalli’nin ölümü üzerine, Nepal aileleri adına tazminat talep ediliyor.

Rusya, kendi vatandaşlarını askere almamaları yönündeki Nepal kararına uymamıştı.

Himalaya ülkesinde bu durum, Gurkhalar gibi diğer uluslararası askeri hizmet geleneğinden farklı bir durumu temsil ediyor. Nepal, Gurkhalar aracılığıyla uzun bir askeri hizmet geleneğine sahip ve bu durum, ülkede endişe ve tepkiye neden oluyor.

Savaştaki cesaretleriyle tanınan Gurkhalar, İngiliz Hint ordusunda ve 1947’deki bağımsızlıktan sonra da Hint ordusunda görev yapmışlardı.

Her yıl 17 bin aday İngiliz ordusuna katılmak için başvuruyor, ancak sadece 230’u seçiliyordu. Bunlar, dört yıllık hizmetin ardından Birleşik Krallık’a yerleşebiliyorlardı. Ancak Rusya böyle bir anlaşmanın imzacısı değil.

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