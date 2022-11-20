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Dünya Nepal'de halk sandık başında
Dünya

Nepal'de halk sandık başında

Ülkede, 40'tan fazla partinin yarıştığı seçimlerde, 275 üyeli Temsilciler Meclisinin yanı sıra il genel meclisi üyelerinin belirlenmesi için oy kullanılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 09:20:00 -
Nepal'de halk sandık başında

Ülkede, 40'tan fazla partinin yarıştığı seçimlerde, 275 üyeli Temsilciler Meclisinin yanı sıra il genel meclisi üyelerinin belirlenmesi için oy kullanılıyor.

Nepal, 11'inci hükümetini seçmek için bugün sandık başına gidiyor.

Başbakan Sher Bahadur Deuba'nın partisi Nepal Kongresi (NC) öncülüğündeki koalisyonun, muhalefetteki Khadga Prasad Sharma Oli liderliğindeki Nepal Birleşik Marksist Leninist Komünist Partisi (CPN-UML) ittifakına karşı yarışacağı seçimlerde, 275 üyeli Temsilciler Meclisi ile il genel meclisleri için 550 üye belirlenecek.

40'tan fazla partinin yarıştığı seçimlerde, yaklaşık 18 milyon seçmen oy kullanacak.

Parti ittifaklarının parlamentoda koltuk elde etmesi için yüzde 3'lük seçim barajını aşmaları gerekiyor.

2008 yılında Cumhuriyetin kabul edilmesinden bu yana Nepal'de hiçbir parti 5 yıllık hükümet süresini dolduramazken, son 14 yılda 10 hükümet kuruldu. (İLKHA)

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