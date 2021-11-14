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Dünya Nepal'de felaket! Bir ortaokula çığ düştü
Dünya

Nepal'de felaket! Bir ortaokula çığ düştü

Nepal'de bir ortaokula düşen çığ sonucu 7’si öğrenci 11 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 18:41:00 - 2021-11-14 18:48:30

Nepal’in Mustang Bölgesi’nde meydana gelen çığ sonucu 11 kişi yaralandı.

Nepal’in batısında bulunan Mustang Bölgesi’nde çığ meydana geldi. Dağın tepesinden yerleşim alanına ulaşan çığ, bölgede bulunan bir ortaokula düştü. Olayda okulda bulunan 7’si öğrenci 11 kişi yaralandı. Öte yandan, 150 ineğin de kaybolduğu ifade edildi.

11 kişi yaralandı

Mustang Bölge Görevlisi Netra Prasad Adhikari, buzul parçalarının dağın tepesinden kopup geldiğini ifade ederek, “Herkes bölgeden kaçarak hayatta kalmayı başardı. Toplamda 11 kişi yaralandı ve yerel hastanede tedavi altındalar” dedi.

Ekipler, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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