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Dünya Nepal ile Katar arasında 8 anlaşma imzalandı
Dünya

Nepal ile Katar arasında 8 anlaşma imzalandı

Yeniakit Publisher
2024-04-24 15:44:00 -
Nepal ile Katar arasında 8 anlaşma imzalandı

Nepal ile Katar arasında kültür, turizm, medya, eğitim, spor, bilim ve araştırma gibi alanlarda 8 anlaşma imzalandı. Katar, 400 binin üzerinde Nepallinin çalıştığı bir ülke olarak Orta Doğu'da Nepal için en önemli iş gücü pazarlarından biri olarak öne çıkıyor.

The Kathmandu Post gazetesindeki habere göre, Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, ülkesini ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile başkent Katmandu’da bir araya geldi.

İki ülke arasında kültür, turizm, medya, eğitim, spor, bilim ve araştırma gibi alanlarda 8 anlaşmaya imza atıldı.

Anlaşmaların 6'sı hükümetler, 2'si ise özel sektör arasında yapıldı.

Ayrıca Katar Ticaret Odası ile Nepal Ticaret ve Endüstri Odası arasında Ortak İş Konseyinin kurulması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Katar'da çalışan Nepal vatandaşlarının durumunun iyileştirilmesine imkan tanıyacak yeni iş gücü anlaşması imzalanmadı.
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Katmandu yönetimi, Katar'da çalışan Nepal vatandaşlarının kötü durumu ve sorunlarının giderilmesi ve sigorta şartlarının iyileştirilmesi için Doha yönetimi ile bir anlaşma imzalamayı öngörüyordu.

Katar, 400 binin üzerinde Nepallinin çalıştığı bir ülke olarak Orta Doğu'da Nepal için en önemli iş gücü pazarlarından biri olarak öne çıkıyor.

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