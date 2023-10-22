Nemrut’ta çekim yapan gelin ve damadın korku dolu anları

Nemrut Krater Gölü, sonbaharın vermiş olduğu güzellikle beraber son günlerde gelin ve damatların uğrak noktası oldu. Ağaçların oluşturduğu renk cümbüşüyle fotoğraf çektiren Öznur ve Yüksel çifti, çekimlerini tamamlamaya yakın Nemrut’ta yaşayan 4 ayının geldiğini görünce arabalarına koştu. Vatandaşlar ayıları korna sesiyle uzaklaştırmaya çalışırken, o korkulu anlar cep telefonlarına da yansıdı.

Ortaya komik görüntülerin de çıktığı fotoğraf çekimi esnasında korkudan arabalara sığındıklarını söyleyen fotoğraf sanatçısı Ejder Bakırhan, “Sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşüne bürünen Nemrut’ta gelin damatlarımızı fotoğraflamaya başladık. Tabii güzel bir ambiyans var. Ayrıca tepelere yağan kar da fotoğraflarımıza ayrı bir renk kattı. Havanın yağışlı ve soğuk olmasına rağmen gelin damatlarımız burayı oldukça tercih ediyor. Fotoğraf çekimi esnasında 4 ayıyla karşılaştık. Nemrut’un en büyük güzelliklerinden birisi de onlardı. Gelin damadımız çok korktu ama onların da ayıları görmeleri çok hoşlarına gitti. Bizler de çok korktuk hatta arabaya kaçtık. Sonra biz ayıları korkuttuk, ayılar bizden korktular. Ayılardan korkmaya gerek yokmuş aslında” şeklinde konuştu.

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