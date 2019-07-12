Nemrut Tahtı’nın yakınındaki kaçak yapılar yıkıldı

Eyyübiye Belediyesine bağlı Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü ekipleri, 1.derece sit alanı olan ‘Nemrut’un Tahtı’nın etrafındaki bölgede kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımını gerçekleştirdi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla kaçak yapıya sıfır tolerans söylemini hayata geçirmeye devam eden Eyyübiye Belediyesi, hazine arazisi, yeşil alan ve belediyeye ait alanlar ile sit alanlarındaki kaçak yapılarla mücadele etmeyi sürdürüyor. Kuş’un talimatlarıyla çalışma yapan ekipler, kaçak olduğu tespit edilen yapıları bir bir yıkıyor. Son olarak, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un ziyaret ettiği ve turizme kazandırıp, turizm destinasyon bölgesi olarak il turizmine büyük katkı getirmesini hedeflediği ‘Nemrut’un Tahtı’ bölgesindeki 1. Derece sit alanında tespit edilen 3 yapı ile Selçuklu Mahallesi 3766. Sokak ve Osmanlı Mahallesi 3800. Sokak’ın sonundaki Kito deresindeki hazine arazilerinde kaçak olduğu tespit edilen 6 kaçak yapının yıkımı gerçekleşti.

Eyyübiye Belediyesine bağlı Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü ekipleri ile polis ve zabıtanın da eşlik ettiği yıkımlar yaklaşık 3 saat sürdü.