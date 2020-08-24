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Aktüel Nemrut Dağı'ndaki 2 bin 60 yıllık heykel devrilmekten kurtarıldı
Aktüel

Nemrut Dağı'ndaki 2 bin 60 yıllık heykel devrilmekten kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 15:11:49 -
Nemrut Dağı'ndaki 2 bin 60 yıllık heykel devrilmekten kurtarıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında UNESCO listesindeki Nemrut Dağı'nda kar yağışı sonrası oluşan baskı nedeniyle devrilme tehlikesi altında bulunan 2 bin 60 yıllık Herakles heykeli, 2 günlük çalışma sonrasında kurtarıldı.

2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nın batı terasında bulunan Herakles heykeli, deprem ve kar yığının oluşturduğu baskı nedeniyle öne doğru eğildi. Devrilme tehlikesi olan heykelin düzeltilmesi için Adıyaman Müze Müdürlüğü yetkileri, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan izin aldı.

Bunun üzerine Adıyaman Müze Müdürlüğü ile Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı Bölge Müdürlüğü ekipleri, ortaklaşa yürüttükleri çalışmayla heykelin düzeltilmesi için çalışma başlattı.

İpek halatla bağlanan heykel için calaska sistemiyle öne doğru eğilen heykel, yaklaşık 30 santim düzeltilerek altına dolgu malzemesi konuldu. İki gün süren çalışma ile heykel devrilmekten kurtarıldı.


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