Nemrut Dağı'nda karda mahsur kalınca Müslüman oldu! Fransız gencin videosu viral oldu
Adıyaman'ın Nemrut Dağı'na ziyarete gelen Frnasız genç, karda mahsur kalınca köylülerin ilgisinden etkilenerek yüce dinimiz İslam'ı seçti.
Bastien Tardivel adlı Fransız genç, Nemrut Dağı'na ziyarete geldi.
Hava şartları sebebiyle dağa yakın bir köyde konaklayan Tardivel, gördüğü ilgiden etkilenerek yüce dinimiz İslam'ı seçti.
Videosu on binlerce paylaşıldı!
Adıyaman'da bir camide, şehadet getirerek Müslüman olan gencin videosu, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.