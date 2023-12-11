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Yaşam Nemrut beyaz gelinliğe büründü
Yaşam

Nemrut beyaz gelinliğe büründü

Yeniakit Publisher
2023-12-11 09:57:00 -

Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü, kar yağışıyla birlikte apayrı bir güzelliğe büründü.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında “Mükemmeliyet Ödülü” alan Nemrut Krater Gölü, yaz aylarında özellikle elle beslenen ayılarıyla gündeme gelmişti. Havaların soğuması ile birlikte yüksek kesimlerin beyaza bürünmesiyle Nemrut Krater Gölü’nün de yolu kardan kapandı. Yaklaşık 30 santimetre karın bulunduğu Nemrut Krater Gölü, yine de ziyaretçi almaya devam ediyor. Arazili araçlar ve kış lastiği taktıran vatandaşlar bazı günlerde piknik yapmak için karlı yollara rağmen Nemrut’a çıkarak piknik yapıyorlar.

Zirveye çıkmaya çalışarak yolda kalan araçlar ise yine bölgeye gelen diğer vatandaşlar tarafından yardım edilerek kurtarılırken, bölgeye giden vatandaşlar semaver çayı ve mangal yakmayı da ihmal etmiyorlar.

Bölgeye giden vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulunan Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, “Aralık ayında Nemrut Kalderası’na çıktık. Havalar soğuk olmasına rağmen insanlar zorlu şartlarda yine buraya geliyorlar. Semaver ve mangal yakıyorlar. Kar yağışı ile birlikte Nemrut’ta yer yer yollar kapandı. Burası güzel bir yer olmasına rağmen tehlikesi de var. Kar yağınca yollar kapanıyor. Bizlerde buraya gelince yolda kalan vatandaşları gördük. Yine de bölgeye gelen vatandaşların dikkatli olmalarını istiyoruz” dedi.

Vatandaşlar ise Nemrut’un çok doğal ve kaliteli bir yer olduğunu belirterek, “Bu zamanda bile buraya çıkarak piknik yapıp zevk alıyoruz. Bu bölgenin kıymeti bilinmelidir. Buranın ulaşımı yakın, iletişimi kolay. Sevdiklerimiz yanımızda” ifadelerini kullandılar.

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