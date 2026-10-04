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Ekonomi
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İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! İkinciyi asla tahmin edemezsiniz!

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İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! İkinciyi asla tahmin edemezsiniz!

İstanbul'da yaşayan nüfusun aslen nereli olduğu belli oldu. Peki megakentte yaşayan vatandaşların gerçek memleketleri neresi?

#1
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! İkinciyi asla tahmin edemezsiniz!

İSTANBUL'DA YAŞAYANLARIN EN ÇOK HANGİ MEMLEKETTEN OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI! İstanbul, Türkiye'nin en büyük ve en kozmopolit şehri olarak, farklı bölgelerden gelen insanların buluşma noktasıdır. TÜİK'in son verilerine göre, İstanbul'da yaşayanların büyük bir kısmı belirli illerden gelmektedir. Bu durum, şehrin kültürel çeşitliliğini ve zenginliğini daha da artırmaktadır.

#2
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! İkinciyi asla tahmin edemezsiniz!

REKOR SAYIYLA BİRİNCİ SIRADA! İstanbul'a gelip yaşayanların arasında o ilden gelenlerin sayısı dikkat çekiyor. Listenin birinci sırasındaki ilden gelen nüfus oldukça kalabalık...

#3
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! İkinciyi asla tahmin edemezsiniz!

İŞTE İSTANBUL'DA EN ÇOK YAŞAYAN NÜFUSUN MEMLEKETLERİ!

#4
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! İkinciyi asla tahmin edemezsiniz!

20) AĞRILI | 234.159

#5
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! İkinciyi asla tahmin edemezsiniz!

19) DİYARBAKIRLI | 238.539

#6
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! İkinciyi asla tahmin edemezsiniz!

18) BİTLİSLİ | 248.962

#7
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! İkinciyi asla tahmin edemezsiniz!

17) ARDAHANLI | 260.318

#8
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! İkinciyi asla tahmin edemezsiniz!

16) SİİRTLİ | 263.512

#9
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! İkinciyi asla tahmin edemezsiniz!

15) MARDİNLİ | 267.308

#10
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! İkinciyi asla tahmin edemezsiniz!

14) VANLI | 274.682

#11
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! İkinciyi asla tahmin edemezsiniz!

13) ERZİNCANLI | 301.667

#12
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! İkinciyi asla tahmin edemezsiniz!

12) RİZELİ | 307.049

#13
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! İkinciyi asla tahmin edemezsiniz!

11) KARSLI | 309.231

#14
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! İkinciyi asla tahmin edemezsiniz!

10) SİNOPLU | 366.728

#15
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! İkinciyi asla tahmin edemezsiniz!

9) TRABZONLU | 413.924

#16
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! İkinciyi asla tahmin edemezsiniz!

8) SAMSUNLU | 415.372

#17
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! İkinciyi asla tahmin edemezsiniz!

7) MALATYALI | 422.078

#18
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! İkinciyi asla tahmin edemezsiniz!

6) ERZURUMLU | 456.192

#19
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! İkinciyi asla tahmin edemezsiniz!

5) TOKATLI | 475.471

#20
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! İkinciyi asla tahmin edemezsiniz!

4) GİRESUNLU | 485.500

#21
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! İkinciyi asla tahmin edemezsiniz!

3) ORDULU | 519.889

#22
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! İkinciyi asla tahmin edemezsiniz!

2) KASTAMONULU | 546.718

#23
Foto - İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! İkinciyi asla tahmin edemezsiniz!

1) SİVASLI | 759.363/ kaynak: haber7

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