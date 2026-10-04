İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! İkinciyi asla tahmin edemezsiniz!
İstanbul'da yaşayan nüfusun aslen nereli olduğu belli oldu. Peki megakentte yaşayan vatandaşların gerçek memleketleri neresi?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul'da yaşayan nüfusun aslen nereli olduğu belli oldu. Peki megakentte yaşayan vatandaşların gerçek memleketleri neresi?
İSTANBUL'DA YAŞAYANLARIN EN ÇOK HANGİ MEMLEKETTEN OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI! İstanbul, Türkiye'nin en büyük ve en kozmopolit şehri olarak, farklı bölgelerden gelen insanların buluşma noktasıdır. TÜİK'in son verilerine göre, İstanbul'da yaşayanların büyük bir kısmı belirli illerden gelmektedir. Bu durum, şehrin kültürel çeşitliliğini ve zenginliğini daha da artırmaktadır.
REKOR SAYIYLA BİRİNCİ SIRADA! İstanbul'a gelip yaşayanların arasında o ilden gelenlerin sayısı dikkat çekiyor. Listenin birinci sırasındaki ilden gelen nüfus oldukça kalabalık...
İŞTE İSTANBUL'DA EN ÇOK YAŞAYAN NÜFUSUN MEMLEKETLERİ!
20) AĞRILI | 234.159
19) DİYARBAKIRLI | 238.539
18) BİTLİSLİ | 248.962
17) ARDAHANLI | 260.318
16) SİİRTLİ | 263.512
15) MARDİNLİ | 267.308
14) VANLI | 274.682
13) ERZİNCANLI | 301.667
12) RİZELİ | 307.049
11) KARSLI | 309.231
10) SİNOPLU | 366.728
9) TRABZONLU | 413.924
8) SAMSUNLU | 415.372
7) MALATYALI | 422.078
6) ERZURUMLU | 456.192
5) TOKATLI | 475.471
4) GİRESUNLU | 485.500
3) ORDULU | 519.889
2) KASTAMONULU | 546.718
1) SİVASLI | 759.363/ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23