İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! İkinciyi asla tahmin edemezsiniz!

İSTANBUL'DA YAŞAYANLARIN EN ÇOK HANGİ MEMLEKETTEN OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI! İstanbul, Türkiye'nin en büyük ve en kozmopolit şehri olarak, farklı bölgelerden gelen insanların buluşma noktasıdır. TÜİK'in son verilerine göre, İstanbul'da yaşayanların büyük bir kısmı belirli illerden gelmektedir. Bu durum, şehrin kültürel çeşitliliğini ve zenginliğini daha da artırmaktadır.