0553 313 94 23

Nemrud’un tahtı turizme kazandırılıyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, tarihte hikayelere, şarkılara ve türkülere konu olmuş Nemrud’un tahtında incelemelerde bulunarak, alanın turizme kazandırılması için çalışma başlattı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:57
Nemrud’un tahtı turizme kazandırılıyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, tarihte hikayelere, şarkılara ve türkülere konu olmuş Nemrud’un tahtında incelemelerde bulunarak, alanın turizme kazandırılması için çalışma başlattı.


Kültür Bakanlığı kayıtlarında ’Deyr Yakup Manastırı’ olarak ta bilinen Nemrud’un TahtıEyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un girişimleri ile turizme kazandırılıyor.Başkan Kuş, beraberinde Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan ve meclis üyeleri Ahmet Çoban, Mahir Öge, Ahmet Saçaklı ve teknik ekiple birlikte, taht kalıntılarının bulunduğu bölgede inceleme yaptı. Şanlıurfa Kalesinin güneyindeki dağların arasında yükselen ve kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan alanı gezen Kuş, bölgeyi turizme kazandıracaklarını aktardı. Kuş, "İlçemizde tescilli birçok tarihi yapı bulunuyor. Gelecek nesillere aktarılacak önemli bir husus olduğunun bilincindeyiz. Bize düşen bu tarihi yapıların korunması ve turizme kazandırılmasıdır. İnşallah bu alanla ilgili çalışma da başlatıp insanlarımızın ziyaretine açmak istiyoruz” ifadelerini kulandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:57
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale’de Kabotaj Bayramı kutlandı
    1. Çanakkale’de Kabotaj Bayramı kutlandı
    2. Feyzullah Gayret: Spor merkezlerinde..
    3. Teknosa’dan kazandıran bilgi yarışması
    4. GÜNCELLEME - Afganistan'ın başkenti..
    5. (Özel) Başkan Gültak: “Biz, Mersin’in..
    6. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 50..
    7. TANAP, Avrupa'ya gaz vermek için hazır
    8. Car Park Drift’in şampiyonu Fahimreza..
    9. GittiGidiyor'da İş Bankası..
    10. "Petrol parası yatırılamazsa INSTEX..
    11. Vodafone çözüm ortaklarını Future..
    12. Engelleri futbolla aşmak istiyor
    13. Manisa’da uyuşturucu operasyonu
    14. Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar..
    15. Mavi vatanın amiral gemisi "Nene Hatun"
    16. Çin’in Wuhan şehrinin yöneticileri..
    17. Binlerce İstanbullu Klasik Araç..
    18. Başkan, 1453 Toplu Konutları’nı..
    19. Juventus, Luca Pellegrini'yi transfer..
    20. Geleceğin meslekleri Yeditepe..
    21. Kene bir ölüme daha neden oldu
    22. Havalandırma boşluğuna düşen lise..
    23. Asırlık hamam çöplüğe dönüştü
    24. Radarla hız denetiminde 75 sürücüye 19..
    25. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı..
    26. "Ergenekon" davasında karar açıklanacak
    27. TİKA, Bosna Hersek’te Mesleki Eğitim..
    28. 40 yaş sonrası göz tansiyonuna dikkat
    29. Lider QASHQAI güçlenerek geldi
    30. Antalya’ya Haziran ayında 2 milyon 228..
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler