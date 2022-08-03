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Spor Nelsson'a İspanyol kancası
Spor

Nelsson'a İspanyol kancası

Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'un İspanyol takımı Sevilla'nın teklifini kabul etti ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 19:10:00 -
Nelsson'a İspanyol kancası

Yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturmaya çalışan Galatasaray'ın yıldızlarına teklifler yağıyor. Gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Victor Nelsson yuvadan uçmaya hazırlanıyor.

Sevilla talip oldu

İspanyol devi Sevilla, Brezilyalı yıldız Marcao'dan sonra bir başka Galatasaraylı yıldıza daha göz dikti. Yakup Çınar'ın haberine göre, Nelsson için Sevilla ikinci teklifini yaptı. Yapılan teklif 10-12 milyon euro seviyelerinde. Tıpkı Marcao'da olduğu gibi oyuncuyla anlaşma sağlandı ancak Galatasaray, 20 milyon euro'dan aşağı oyuncuyu bırakmak istemiyor.

Serbest kalma bedeli 25 milyon euro

23 yaşındaki Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un serbest kalma bedeli 25 milyon euro. Genç stoper geçen sezon Galatasaray formasıyla 45 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

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