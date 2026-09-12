Bosna Hersek seçimlerinde Osmanlı detayı! Naaşını Türkiye’den getireceğiz

Bosna Hersek’te genel seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler ve adaylar seçim çalışmalarına hız verdi. Kampanyanın dikkat çeken çıkışlarından biri SBB adayı Fahriudin Radonçiç’ten geldi.

Gradaçats şehrindeki seçim çalışmaları kapsamında konuşan Radonçiç, Bosna tarihinin önemli isimlerinden Hüseyin Gradaşçeviç’in naaşının Türkiye’den Bosna Hersek’e götürülmesi için harekete geçeceklerini söyledi.

Türkiye’den izin alınacak

Gradaşçeviç’in naaşının İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bulunduğunu belirten Radonçiç, nakil işleminin gerçekleştirilebilmesi için Türkiye’deki ilgili makamların izninin gerektiğine dikkat çekti.

Radonçiç, sürece ilişkin şunları söyledi:

“Osmanlı tarihinin en önemli isimlerinden biri kabul edilen Hüseyin Gradaşçeviç'in naaşını doğduğu topraklara nakletmek istiyoruz. Bunun gerçekleşebilmesi için Türkiye'deki ilgili makamlardan gerekli izinlerin alınması şart ve biz bu süreci başlatacağız.”

Osmanlı yönetimine karşı özerklik mücadelesi

1802 yılında Bosna Hersek’in Gradaçats şehrinde dünyaya gelen Hüseyin Gradaşçeviç, babasının ölümünün ardından 27 yaşında bölgenin idaresinde söz sahibi oldu.

Sultan II. Mahmud döneminde Osmanlı yönetiminin merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik adımları Bosna’daki dengeleri de etkiledi. Ayan sisteminin kaldırılması ve merkezileşme politikaları karşısında Bosnalı ayanların daha fazla hak talep ettiği dönemde Gradaşçeviç öne çıkan isimlerden biri oldu.

Bosna’nın daha özerk bir yönetime kavuşmasını isteyen Gradaşçeviç, Osmanlı yönetimine karşı isyan başlattı. Geleneksel idare sisteminden uzaklaşılmasına ve Batılı yönetim modellerine yönelinmesine de karşı çıkan Gradaşçeviç’in kuvvetleri ile Osmanlı ordusu karşı karşıya geldi.

İstanbul’a getirildi, 1834’te hayatını kaybetti

Osmanlı ordusunun müdahalesinin ardından Avusturya idaresindeki topraklara sığınan Gradaşçeviç, daha sonra affedilerek İstanbul’a getirildi.

1834 yılında İstanbul’da hayatını kaybeden Gradaşçeviç’in ölüm nedeni resmi kayıtlarda kolera olarak yer aldı. Bazı tarihçiler ise Gradaşçeviç’in zehirlenmiş olabileceği görüşünü dile getiriyor.

Gözler Eyüpsultan’a çevrildi

Uzun yıllar mezarının yeri konusunda belirsizlik yaşanan Hüseyin Gradaşçeviç’in naaşının İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından konu yeniden gündeme geldi.

Radonçiç’in seçim vaadiyle birlikte tarihi mesele bu kez Bosna Hersek siyasetinin gündemine taşındı. Seçimlerin ardından girişimin hayata geçirilmesi halinde, Gradaşçeviç’in naaşının nakli konusunda Türkiye ile Bosna Hersek makamları arasında diplomatik bir süreç yürütülmesi bekleniyor.