Bülent Uygun’dan olay Fenerbahçe açıklaması! İddialı sözlerle yeşil ışık yaktı: Şampiyonluğu yaşatırız!

İsmail Kartal’ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de gündeme gelen isimlerden biri olan Bülent Uygun, sarı-lacivertli kulüple adının anılmasına ilişkin konuştu. Tivibu Spor'da konuşan deneyimli teknik adam, camiaya yeşil ışık yakan iddialı ifadeler kullandı.

''GÖREVE TALİP OLUNMAZ, DAVET EDİLİR''

Sarı-lacivertli kulübün büyüklüğüne vurgu yapan Bülent Uygun, göreve her zaman hazır olduğunu belirterek, ''Fenerbahçe gibi bir kulüpte göreve talip olunmaz, göreve davet edilir.'' dedi.

''ALLAH'IN İZNİYLE ŞAMPİYONLUĞU YAŞATIRIZ''

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, ''Kulüp tarafından benimle ilgili böyle bir düşünce oluşursa biz de gelir Allah'ın izniyle şampiyonluğu yaşatırız.'' şeklinde konuştu.