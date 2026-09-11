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Spor Bülent Uygun’dan olay Fenerbahçe açıklaması! İddialı sözlerle yeşil ışık yaktı: Şampiyonluğu yaşatırız!
Spor

Bülent Uygun’dan olay Fenerbahçe açıklaması! İddialı sözlerle yeşil ışık yaktı: Şampiyonluğu yaşatırız!

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Bülent Uygun’dan olay Fenerbahçe açıklaması! İddialı sözlerle yeşil ışık yaktı: Şampiyonluğu yaşatırız!

İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulübün teknik direktör adayları arasında gösterilen deneyimli çalıştırıcı Bülent Uygun, Tivibu Spor canlı yayınında iddialı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe camiasına açık kapı bırakan tecrübeli teknik adam, göreve gelmesi halinde şampiyonluk sözü vererek taraftarları heyecanlandırdı.

İsmail Kartal’ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de gündeme gelen isimlerden biri olan Bülent Uygun, sarı-lacivertli kulüple adının anılmasına ilişkin konuştu. Tivibu Spor'da konuşan deneyimli teknik adam, camiaya yeşil ışık yakan iddialı ifadeler kullandı.

''GÖREVE TALİP OLUNMAZ, DAVET EDİLİR''

Sarı-lacivertli kulübün büyüklüğüne vurgu yapan Bülent Uygun, göreve her zaman hazır olduğunu belirterek, ''Fenerbahçe gibi bir kulüpte göreve talip olunmaz, göreve davet edilir.'' dedi.

''ALLAH'IN İZNİYLE ŞAMPİYONLUĞU YAŞATIRIZ''

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, ''Kulüp tarafından benimle ilgili böyle bir düşünce oluşursa biz de gelir Allah'ın izniyle şampiyonluğu yaşatırız.'' şeklinde konuştu.

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