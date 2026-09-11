İBB'de bütün hesaplar değişebilir! 11 sandalye İstanbul'un kaderini belirleyecek

İstanbul siyasetinde dengeleri değiştirebilecek kritik süreçte gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki sandalye hesabına çevrildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı ve hakkında siyasi yasak kararı verildi.

Kararın üst mahkeme sürecinin ardından kesinleşmesi ve İmamoğlu'nun belediye başkanlığının düşmesi halinde İstanbul'u yönetecek yeni ismin belirlenmesi için İBB Meclisi'nde seçim yapılması gündeme gelecek.

İşte tam bu noktada İstanbul'daki sandalye aritmetiği büyük önem taşıyor.

İBB MECLİSİ'NDE 155'E 144 DENGESİ

Mevcut sandalye dağılımına göre CHP, İBB Meclisi'nde 155 üyeyle en büyük grubu oluşturuyor.

AK Parti'nin ise 136 üyesi bulunuyor. Cumhur İttifakı ortaklarından MHP'nin 6, BBP'nin ise 2 sandalyesi hesaba katıldığında Cumhur İttifakı'nın toplam sandalye sayısı 144'e ulaşıyor.

Mecliste ayrıca 2 bağımsız üye bulunuyor.

Buna göre 301 üyeli İBB Meclisi'nde CHP ile Cumhur İttifakı arasındaki fark yalnızca 11 sandalye.

SEÇİM GİZLİ OYLA YAPILIYOR

Olası başkanlık seçimini daha da kritik hale getiren ayrıntı ise oylamanın gizli yapılacak olması.

Belediye başkanlığının boşalması durumunda yeni başkan, Belediye Meclisi üyeleri arasından seçiliyor. Bu nedenle parti gruplarının sandalye sayılarının yanı sıra oylama turlarında ortaya çıkabilecek geçişler de sonucu doğrudan etkileyebilir.

CHP-YENİ PARTİ AYRIŞMASI HESAPLARI DEĞİŞTİREBİLİR

Asıl dikkat çeken senaryo ise CHP ile YENİ Parti arasındaki siyasi ayrışmanın İBB Meclisi'ne yansıması ihtimali.

CHP'nin 155 sandalyesine karşı Cumhur İttifakı'nın 144 sandalyede bulunması nedeniyle CHP grubunda yaşanabilecek belirli sayıdaki kopuş, mevcut çoğunluk hesabını tersine çevirebilir.

Bağımsız üyelerin tercihi de olası seçimde kritik önem taşıyabilir.

Bu nedenle İmamoğlu hakkındaki kararın kesinleşmesi halinde yalnızca İBB Başkanlığı'nın boşalıp boşalmayacağı değil, CHP içerisindeki yeni siyasi dengelerin Meclis'teki oylamaya nasıl yansıyacağı da yakından takip edilecek.

İBB AK PARTİ'YE GEÇEBİLİR

Mevcut tabloda CHP sayısal üstünlüğünü koruyor. Ancak 155'e 144'lük dağılım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılabilecek olası bir seçimde sınırlı sayıdaki oyun dahi sonucu değiştirebileceğini gösteriyor.

CHP-YENİ Parti ayrışmasının İBB Meclisi'ndeki üyelerin tercihlerine yansıması ve Cumhur İttifakı'nın gerekli çoğunluğu sağlaması halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın AK Parti'ye geçmesi mümkün hale gelebilir.

Böylece İmamoğlu hakkındaki yargı sürecinin kesinleşme aşamasına gelmesi halinde İstanbul siyasetinde gözler bu kez mahkeme salonlarından İBB Meclisi'ndeki 301 sandalyeye çevrilecek.