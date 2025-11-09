  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var

Mahir Ünal saha çalışmalarını anlattı! Seçmen 'Çözüm Erdoğan' diyor

Özgür Özel’in en önemli seçim vaadi can yakmaya devam ediyor: ‘Burada içmeyin’ dedi, öldürüldü!

Deaş’a darbe! Şanlıurfa ve Gaziantep’te şafak baskını

Başına 10 milyon dolar ödül koymuşlardı! Şara CENTCOM komutanlarıyla basket oynadı

“Sözde akademisyen kılıklı” diye başladı, sonrası fena… Barış Yarkadaş CHP’li isme verdi veriştirdi

10 ilde dev operasyon! Onlarca gözaltı... 5,8 milyar dolar çarpmışlar

CHP’nin hesaplarına erişim için mahkemeye başvuran Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu bize her türlü desteği veriyor!

Muhaliflerin iddiaları soruldu! Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması

İrlanda’dan İsrail hamlesi! "Men edilsin”
Dünya Neler oluyor! Suriye Cumhurbaşkanı El-Şara, Washington’da!
Dünya

Neler oluyor! Suriye Cumhurbaşkanı El-Şara, Washington’da!

Selma Savcı
Selma Savcı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Neler oluyor! Suriye Cumhurbaşkanı El-Şara, Washington’da!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan El-Şeybani’nin katılımıyıla, bugün Washington’daki Uluslararası Para Fonu (IMF) merkezinde IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan El-Şeybani’nin katılımıyıla, bugün Washington’daki Uluslararası Para Fonu (IMF) merkezinde IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye ile Uluslararası Para Fonu arasında ülkenin kalkınma ve ekonomik gelişim çabalarını desteklemeye yönelik olası iş birliği alanları ele alındı.

sana.sy'e göre: Cumhurbaşkanı El-Şara, Suriye meselelerine ilişkin farkındalığın artırılması ve Amerikan toplumunda aktif Suriye varlığının güçlendirilmesine yaptıkları katkılardan övgüyle söz ederek, ulusal davaları destekleme ve anavatanla bağları derinleştirmedeki rollerinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı El-Şara’nın yarın (Pazartesi) Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

El-Şara, geçtiğimiz günlerde Brezilya’nın Belém kentinde düzenlenen COP30 İklim Zirvesi’ne devlet başkanları düzeyinde katılmış, çok sayıda ülke lideri ve uluslararası kuruluş temsilcisiyle görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Eylül ayında New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 80. oturum çalışmalarına katılarak birçok ülke lideriyle temaslarda bulunmuştu

Gündem

Dünya

Dünya

