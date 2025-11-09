Neler oluyor! Suriye Cumhurbaşkanı El-Şara, Washington’da!

Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan El-Şeybani’nin katılımıyıla, bugün Washington’daki Uluslararası Para Fonu (IMF) merkezinde IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye ile Uluslararası Para Fonu arasında ülkenin kalkınma ve ekonomik gelişim çabalarını desteklemeye yönelik olası iş birliği alanları ele alındı.

sana.sy'e göre: Cumhurbaşkanı El-Şara, Suriye meselelerine ilişkin farkındalığın artırılması ve Amerikan toplumunda aktif Suriye varlığının güçlendirilmesine yaptıkları katkılardan övgüyle söz ederek, ulusal davaları destekleme ve anavatanla bağları derinleştirmedeki rollerinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı El-Şara’nın yarın (Pazartesi) Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

El-Şara, geçtiğimiz günlerde Brezilya’nın Belém kentinde düzenlenen COP30 İklim Zirvesi’ne devlet başkanları düzeyinde katılmış, çok sayıda ülke lideri ve uluslararası kuruluş temsilcisiyle görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Eylül ayında New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 80. oturum çalışmalarına katılarak birçok ülke lideriyle temaslarda bulunmuştu