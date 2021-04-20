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Dünya Neler oluyor? Rusya'dan Karadeniz için NOTAM
Dünya

Neler oluyor? Rusya'dan Karadeniz için NOTAM

20'den fazla savaş gemisini Karadeniz'e indirerek askeri tatbikat yapan Rusya, sivil havacılık için tehlikeli alan uyarısı yapan ve bazı bölgelere uçuşun sınırlandığına yönelik NOTAM yayımladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 17:02:00 -
Neler oluyor? Rusya'dan Karadeniz için NOTAM

Rusya, Karadeniz üzerinde sivil havacılık için tehlikeli alan uyarısı yapan ve bazı bölgelere uçuşun sınırlandığına yönelik NOTAM yayımladığını duyurdu.

 24 Nisan'a kadar geçerli olacak

Rus basınında yer alan haberlere göre, yayımlanan NOTAM kapsamındaki kısıtlamalar bugün başlayarak 24 Nisan'a kadar geçerli olacak.

Bildiriye göre, Karadeniz havzası ve Kırım üzerinde bazı hava sahaları uçuşa tamamen kapatılırken, bazı bölgelerde de farklı yüksekliklerin üzerindeki hava sahaları uçuşlara kapatıldı.

Bildiride, bölgenin geçici olarak uçuşlar için tehlikeli ilan edildiği vurgulandı.

20'den fazla Rus savaş gemisi Karadeniz'de 

Rusya'nın Karadeniz donanmasından yapılan açıklamaya göre, kış dönemindeki eğitim ve denetim organizasyonları çerçevesinde, 20'den fazla savaş gemisinin Karadeniz'de tatbikat yaptığı belirtilmiş, tatbikatta, Su-25CM3 savaş uçakları ile hava savunma sistemlerinin de yer aldığı ifade edilmişti.

Rusya'nın, Güney Askeri Bölgesi'ndeki 50'den fazla savaş uçağının da yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a konuşlandırıldığı aktarılmıştı.

14 Nisan'da Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Nisan'dan 31 Ekim'e kadar Karadeniz'in bazı bölgelerinde yabancı savaş gemileri ve diğer devlet gemileri için, Rusya'ya ait kara sulardan geçiş hakkı kullanılmasını askıya alacağını duyurmuştu.

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