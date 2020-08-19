Neler oluyor? İsrail ortalığı karıştırdı! O ülkede sözcü, bağlı olduğu Bakanlıktan farklı açıklama yaptı

Arap dünyasının yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Filistin'i işgal eden terör devleti İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamasının ardından bir ülkenin daha Filistin'e ihanet edeceği açıklandı. Haberi İsrail'in İstihbarat Bakanı Eli Cohen duyurdu.

Bağlı olduğu Bakanlıktan bağımsız bir açıklama yaptı!

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haydar Bedevi işgalci İsrail'le ilişkilerin normalleşeceği açıklamasını yaptı ve Bakanlık, Sözcü'nün bu ifadelerini şaşkınlıkla karşıladığını bildirdi.

"Biz böyle bir açıklama yapma talimatı vermedik"

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, bakanlığın Sudan ve terör devleti İsrail arasındaki ilişkilere ilişkin bir konuyu hiç tartışmadığı ve Sözcü'ye bu konuyla ilgili bir açıklama yapma talimatı da verilmediği duyuruldu.

Kamuoyunun aydınlatılması için yeni bir açıklama yapılırken, Sözcü Bedevi'nin skandal sözlerinin ise şaşkınlıkla karşılandığı vurgulandı.

Bakanlık Sözcüsü Haydar Bedevi ne söylemişti?

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen'in açıklamasının ardından konuşan Sözcü Bedevi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın haftalar önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin "iki taraf arasında gerçekleşebilecek temaslara kapı açan cesur bir adım" olduğunu ileri sürmüştü.

"İsrail'le normalleşmemiz farklı ve benzersiz olacak, diğer ülkelere benzemeyecek." iddiasında bulunan Sözcü Bedevi, İsrail ile ilişkiler kurma eğiliminin yeni olmadığını ve önceki rejim döneminde başladığını savunmuştu.