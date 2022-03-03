Neler dönüyor orada Seyhan Soylu? 3 ayda milyoner!

Muhalefete yakın isimleri bünyesinde toplayarak yola çıkan Flash TV'de yorumcu olması sebebiyle zaman zaman gündeme gelen eski yarışmacı Bahar Candan israf dolu, lüks yaşantısıyla dikkat çekiyor. Yorumcu olduğu program yayından kaldırılınca Youtube'da programa devam eden Bahar Candan aylık geliriyle şoke ederken merak uyandıran açıklamalarda bulundu.

Bahar Candan'ın aylık geliri şoke etti

‘İşte Benim Stilim’ isimli vücutların teşhir edildiği yarışmayla tanındıktan sonra gerek paylaşımları gerekse de tuhaf açıklamalarıyla magazin dünyasının pohpohladığı Bahar Candan, şatafat dolu yaşantısıyla adından söz ettiriyor. 'Al Sana Haber' programında ilginç yorumlar yaparak zaman zaman tepkileri üzerine çeken Bahar Candan aylık gelirini açıkladı.

Aylık gelirinin 160 bin TL'den fazla olduğunu söyleyen Bahar Candan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ben Seyhan Soylu ile tanışmadan önce benim kredi kartım ve kendime ait hesabım bile yoktu. Para ne bilmezdim. Seyhan'la tanıştıktan sonra yaklaşık 3 ay gibi bir sürede milyoner oldum. Bir insan için para konu bile olmayabilir. Alt tarafı bir kağıt parçası.

Seyhan Soylu neler dönüyor orada?

Bahar Candan'ın Seyhan Soylu sayesinde kısa sürede milyoner olduğuna dair yaptığı açıklama merak uyandırdı. Magazin programlarında yorumcu veya sunucu olarak kazanılamacayak paraları hangi yollarla kazandırdığı sorusu, kamuoyu tarafından merak konusu olurken Seyhan Soylu'dan henüz bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.