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Nehir üzerinde inşa edilen platformdan kanyonu seyretme

Çorum'un Ortaköy ilçesindeki İncesu Kanyonu'nda kayalıklara inşa edilen yaklaşık 700 metrelik yürüyüş platformu, ziyaretçilere nehir üzerinde yürüme ve doğa harikası kanyonu seyretme imkanı sağlıyor.

22 Eylül 2019 Pazar 13:42
Nehir üzerinde inşa edilen platformdan kanyonu seyretme

Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünden başlayıp, Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı İncesu köyüne kadar uzanan yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki İncesu Kanyonu, doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. 

Çekerek Irmağı'nın oluşturduğu kanyon doğal güzelliğiyle dikkati çekerken, kanyondaki kayalar üzerinde milattan önce 2. yüzyıla tarihlenen duvar kalıntıları, mağara, merdiven basamaklı su sarnıçları yer alıyor.

Kibele kabartmasına ev sahipliği yapan kanyonda inşa edilen yaklaşık 700 metrelik platform, ziyaretçilere kanyonda nehir üzerinde yürüyüş yapma imkanı sunuyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turistlerin kanyonun tarihi ve doğal güzelliklerini kolayca keşfetmesini sağlamak amacıyla 2012 yılında yürüyüş platformu inşa edildiğini söyledi.

"Platformun sonunda Kibele kabartmasına ulaşıyorsunuz"

Çekerek Irmağı'nın üzerinde kayalıklara sabitlenerek inşa edilen platformun önemine dikkati çeken Şengül, şunları kaydetti:

"Ülkemizin farklı bölgelerinde benzer yürüyüş platformları mevcut ancak İncesu Kanyonu'ndaki platformun en büyük özelliği, Türkiye'nin en uzunu olması. Diğer yürüyüş parkurları toprak zeminlerden oluşurken, İncesu'daki platform, kayalıklara asılmış demir ve ahşap parçalardan oluşuyor. Bunun yanı sıra su üzerinde yürüyüşe imkan sağlıyor. Bizimkine benzer platformların mesafeleri oldukça kısa. Biz neredeyse tüm vadiyi rahatlıkla görebiliyoruz. Diğer bir özelliği ise bir amaca hizmet ediyor olması. Platformun sonuna geldiğinizde Anadolu'nun en büyük Kibele kabartmasına ulaşıyorsunuz."

Platformun inşası ve çevre düzenlemesinin ardından ziyaretçi sayısında bir hayli artış gözlemlendiğine işaret eden Şengül, "Platform yaklaşık 700 metre, üzerindeki koruyucu ağ ise 900 metre civarında. Platform, kanyonun girişine 1 kilometre uzaklıktaki Kibele'yi görmek isteyenler, balık tutmak için gelen, yürüyüş, trekking, dağcılık gibi sporlarla ilgilenen tüm ziyaretçiler için rahat bir ulaşım imkanı sunuluyor." diye konuştu. 

 

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 13:42
  1. Yozgat
  2. Çorum
  3. Aydın
  4. İncesu Kanyonu
  5. Kibele Kabartması
  6. Anadolu Ajansı

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