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Nehir kıyısındaki otururken burnundan vuruldu

Adana’da, Seyhan Nehri kıyısında bankta oturan Alperen Berber (21), suyun içindeki balonlara tek saçma tüfekle ateş eden kimliği belirsiz kişi tarafından burnundan vuruldu.

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:12
Nehir kıyısındaki otururken burnundan vuruldu

Adana'nın Seyhan ilçesindeki tarihi Taş Köprü yakınlarında meydana gelen olayda arkadaşıyla gezmeye çıkan Alperen Berber, dinlenmek için Seyhan Nehri kıyısındaki banka oturdu. Bu sırada nehir üzerindeki balonlara tek saçma atılabilen tüfekle ateş eden kimliği belirsiz kişi, Berber’i burnundan vurdu. Kanlar içinde kalan Berber’i gören arkadaşı, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Berber’i, ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Polis, tüfeği kullanan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 09:12
  1. Adana
  2. Seyhan
  3. havalı tabanca

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