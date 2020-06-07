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Yerel

Nehir kenarında mahsur kalan yavru köpeği vatandaşlar kurtardı

Erzincan’ın Kemah ilçesinde uçurumun aşağısındaki nehir kenarında mahsur kalan yavru köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 10:33:26 -
Nehir kenarında mahsur kalan yavru köpeği vatandaşlar kurtardı

Erzincan’ın Kemah ilçesinde uçurumun aşağısındaki nehir kenarında mahsur kalan yavru köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.


Kemah köprüsünün aşağısında hayvan sesi duyan vatandaşlar yavru köpeği fark etti. Bunun üzerine bir vatandaş can tehlikesine aldırış etmeden uçurumdan aşağı inerek Fırat nehrinin kenarında mahsur kalan yavru köpeğe ulaştı. Beline halat bağlanarak yukarı çıkarılan yavru köpek özgürlüğüne kavuştu. Vatandaşlar köpeği kurtaran hayvanseveri alkışladı. Şirinliğiyle dikkat çeken yavru köpek ise insanlardan ayrılmak istemedi.

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