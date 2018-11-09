Negatif enerjiden kurtulmak için...
Negatif enerjiyi hayatımızdan temizlemeliyiz. Canlı, cansız her şey yoğunlaşmış bir enerji yayar ve enerji taşır.09 Kasım 2018 Cuma 18:35
Bu enerji bizim, bilincimizin, bilinçaltımızın, ruhî, zihnî, hissî ve bedenî bütünlüğümüzü etkiliyor.
Peki evlerimizin negatif enerji yüklü olduğunu nasıl anlarız?
✔ Evde sürekli tartışma varsa,
✔ Kasvet, mutsuzluk, huzursuzluk, enerjimizin düşmesi ve uyuşukluk hissî,
✔ Depresyon, üşengeçlik, karamsarlık, öfke, sürekli vesvese ve endişe hissi,
✔ Uyku problemlerinin yaşanması,
✔ Kişinin maddi sorunlarının sürekli devam etmesi,
✔ Evde bereketin olmadığını hissetme,
✔ Evde haram madde tüketimi,
✔ Evimizde enerjinin dağılmasını engelleyen çok tıkış tıkış eşyanın bulunması ve atılması gereken eşyaların saklanarak enerjiyi sıkıştırması ve kalabalık oluşturması,
✔ Evde yaşanılan ağır hastalıklar,
✔ Ölüm ve acı dolu terk edişlerin bıraktığı negatif etkiler,
✔ Ev temizliğinin uzun süre ihmal edilmesi durumlarında da evlerimizde negatif enerji birikir.
NE YAPMALIYIZ ?
✔ Öncelikle bir kabın içine Adaçayı koyup tütsü yakmak çok etkili.
✔ Ayrıca lavanta tohumu kaynatıp tüm buharının evi sarması çok faydalıdır.
✔ Evi temizlemekte ve negatif enerjiyi kırmakta sirkeli su kullanmak.
✔ Oturma alanınız ve yatak odalarınıza koyacağınız rafine olmayan doğal tuzun negatif enerjiyi sünger gibi çekme özelliği vardır.
✔ Evinizde varsa zararlı haşereler hemen temizlenmeli.
✔ Evinizde kullanmadığınız yıllardır biriktirdiğiniz tüm eski enerjileri yani eşyaları ihtiyacı olan birine verin.
✔ Evimizin düzenli olmasına dikkat edelim. Dağınıklık enerjiyi keserek takıldığı yerde birikmesine yol açar.
✔ Evde bol bol Kur'an-ı Kerim okuyalım, (Felak Suresi, Nas Suresi ve Ayetel Kürsi) okuyarak dinleyelim.
✔ Diğer tavsiye edebileceklerimiz:
1- Mutfakta yemek artığı bulaşık bırakmamak.
2- Üstü açık yiyecek ve içecek hiçbir şey bırakmamak.
3- Evde sesli Kur'an okumak.
4- Evden çıkarken ayetelkürsi okumak.
5- Eve girerken ayetelkürsi okumak.
6- Eve girerken selam vermek, kimse yoksa kendi selamını almak.
7- Yatarken ayetelkürsi okumak.
8- Evde suret resimleri özellikle kedi köpek resimleri duvar ya da vitrinlere koymamak.
9- Hacamat yaptırmak.
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