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Negatif enerjiden kurtulmak için...

Negatif enerjiyi hayatımızdan temizlemeliyiz. Canlı, cansız her şey yoğunlaşmış bir enerji yayar ve enerji taşır.

09 Kasım 2018 Cuma 18:35
Negatif enerjiden kurtulmak için...

Bu enerji bizim, bilincimizin, bilinçaltımızın, ruhî, zihnî, hissî ve bedenî bütünlüğümüzü etkiliyor.

Peki evlerimizin negatif enerji yüklü olduğunu nasıl anlarız?

✔ Evde sürekli tartışma varsa,

✔ Kasvet, mutsuzluk, huzursuzluk, enerjimizin düşmesi ve uyuşukluk hissî,

✔ Depresyon, üşengeçlik, karamsarlık, öfke, sürekli vesvese ve endişe hissi,

✔ Uyku problemlerinin yaşanması,

✔ Kişinin maddi sorunlarının sürekli devam etmesi,

✔ Evde bereketin olmadığını hissetme,

✔ Evde haram madde tüketimi,

✔ Evimizde enerjinin dağılmasını engelleyen çok tıkış tıkış eşyanın bulunması ve atılması gereken eşyaların saklanarak enerjiyi sıkıştırması ve kalabalık oluşturması,

✔ Evde yaşanılan ağır hastalıklar,

✔ Ölüm ve acı dolu terk edişlerin bıraktığı negatif etkiler,

✔ Ev temizliğinin uzun süre ihmal edilmesi durumlarında da evlerimizde negatif enerji birikir.

NE YAPMALIYIZ ?

✔ Öncelikle bir kabın içine Adaçayı koyup tütsü yakmak çok etkili.

✔ Ayrıca lavanta tohumu kaynatıp tüm buharının evi sarması çok faydalıdır.

✔ Evi temizlemekte ve negatif enerjiyi kırmakta sirkeli su kullanmak.

✔ Oturma alanınız ve yatak odalarınıza koyacağınız rafine olmayan doğal tuzun negatif enerjiyi sünger gibi çekme özelliği vardır.

✔ Evinizde varsa zararlı haşereler hemen temizlenmeli.

✔ Evinizde kullanmadığınız yıllardır biriktirdiğiniz tüm eski enerjileri yani eşyaları ihtiyacı olan birine verin.

✔ Evimizin düzenli olmasına dikkat edelim. Dağınıklık enerjiyi keserek takıldığı yerde birikmesine yol açar.

✔ Evde bol bol Kur'an-ı Kerim okuyalım, (Felak Suresi, Nas Suresi ve Ayetel Kürsi) okuyarak dinleyelim.

✔ Diğer tavsiye edebileceklerimiz:

1- Mutfakta yemek artığı bulaşık bırakmamak.

2- Üstü açık yiyecek ve içecek hiçbir şey bırakmamak.

3- Evde sesli Kur'an okumak.

4- Evden çıkarken ayetelkürsi okumak.

5- Eve girerken ayetelkürsi okumak.

6- Eve girerken selam vermek, kimse yoksa kendi selamını almak.

7- Yatarken ayetelkürsi okumak.

8- Evde suret resimleri özellikle kedi köpek resimleri duvar ya da vitrinlere koymamak.

9- Hacamat yaptırmak.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 18:35
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