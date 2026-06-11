Nefsim “seküler”, kalbim “mümin” olmak istiyor

Mustafa K. Topaloğlu Baran Haber'de yazdı: Nefis devamlı ister. Akla gelebilecek, ne varsa her şeyi ister. Bu isteklere sınır koymak öyle sanıldığı gibi kolay değildir. Sağlam bir irade, kararlı bir duruş ve kuvvetli bir iman gerekir.

İnsan “ruhunu ve genetik” yapısını etkileyen en önemli davranışlardan biri nefistir.

Nefsin istekleri, çoğu zaman aklın önüne geçebiliyor.

Nefsin istekleri o kadar çok ki saymakla bitmez.,,

İnsanın en aciz kaldığı durum, nefsine karşıdır.

Nefis devamlı ister…

Akla gelebilecek, ne varsa her şeyi ister.

Bu isteklere sınır koymak öyle sanıldığı gibi kolay değildir.

Sağlam bir irade, kararlı bir duruş ve kuvvetli bir iman gerekir.

Nefis

"Ben nefsimi temize çıkarmam; çünkü nefs, Rabbimin merhameti olmadıkça, kötülüğü emreder. Doğrusu Rabbim bağışlayandır, merhamet edendir." (Yusuf suresi/53)

"Mücahit, Allah’a itaat yolunda nefsinin isteklerine karşı mücadele eden kimsedir." (İbn Hanbel, VI, 22; Tirmizî).

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktul düşer. (Hz. Ali r.a)

Nefis, üç köşeli bir dikendir; ne türlü koysan batar. (Hz. Mevlâna)

Nefis hep karşı gelir, kavgacının tekidir. Onu düzeltmek isteyen şerrinden emin oluncaya dek onunla savaşmalıdır. (Abdülkadir Geylani)

Sen nefsini iyi bir şeyle meşgul etmezsen, nefsin seni kötü bir şeyle meşgul eder. Bundan dolayı, boş insan kötü şey düşünür, nefsine ve şeytana uyar. (İmam Şafii)

Benlik ve nefis üstünlüğü olan kişilere nasihat acı gelir, yasaklanan işler ise onların kalplerine güzel ve cazip görünür. (İmam-ı Gazali)

Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. (Hacı Bektaş-ı Veli)

Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan. (Yunus Emre)

Başkalarına karşı zafer kazanan kuvvetlidir, kendi nefsine karşı zafer kazanan ise kudretlidir. (Lao Tzu)

Kalp

Allah, onların kalplerinde ne var, ne yok çok iyi biliyor. Bu sebeple sen onlara aldırma, onlara öğüt ver ve ruhlarına işleyecek tesirli sözler söyle. (Nisâ 63)

İşte biz, o inkâr ve alay etme hastalığını günahkâr kâfirlerin kalplerine böyle yerleştiririz. (Hicr 12. Ayet)

Bilin ki! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki o, iyi (doğru ve düzgün) olursa bütün vücut iyi (doğru ve düzgün) olur; o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki! O, kalptir.” (Buhârî, Îmân, 39)

Ne kadar zorlarsan zorla, yanlış anahtar doğru kalbi açamaz. (Mevlana)

Kalpten kalbe bir yol vardır, görünmez. (Neşet Ertaş)

Kalbinizde yeşil bir ağaç bulundurun, belki şarkı söyleyen bir kuş gelip konar. (Çin Atasözü)

İnsanın kalbi altına benzer. Ne kadar saf ise o kadar yumuşaktır. (E.Sabine)

Bir insanı avucunuza almanın en güzel yolu, kalbini kazanmaktır. (Cordair)

Nefsim her alanda “özgür ve serbest olmak” istiyor, kalbim “kurallara uymak gerektiğini” söylüyor

Nefsim “gönlümce eğlenmek” istiyor, kalbim “ölçü ve sınırlar” koyuyor.

Nefsim “rahat ve emeksiz bir hayat yaşamamı” istiyor, kalbim “alın teriyle çalışmamı” söylüyor.

Nefsim “içki içmek” istiyor, kalbim “ sağlığa zararlı olduğu için yasaklar.” koyuyor.

Nefsim “kadın erkek birlikte” olmayı istiyor, kalbim ”helal-haram kavramına” uymamı istiyor.

Nefsim “ eğlenmeyi ve anı yaşamamı” istiyor, kalbim “ başkalarına karşı sorumluluklarımın da olduğunu söylüyor ” söylüyor.

Nefsim “kalbim temiz olsun yeter” diyor, kalbim “temiz kalple birlikte davranışların da birbirine uyumlu olmasını “ söylüyor.

Nefsim “yalnız bilime ve maddeye önem vermemi” istiyor, kalbim “hem bilime ve hem de maneviyata önem vermemi” istiyor.

Nefsim “hep ben merkezli olmamı” istiyor, kalbim “biz olmayı ve paylaşmayı” söylüyor.

Nefsim “herkesin eşit olmasını” istiyor, kalbim “herkes emeğinin karşılığını adaletli bir şekilde dengelemesini” istiyor.

Nefsim “helal-haram” her şeyi istiyor, kalbim “yalnız helal olanı” söylüyor.

Nefsim “şaşalı bir hayat yaşamamı” istiyor, kalbim “tevazuu sahibi olmamı” söylüyor.

Nefsim “laik” olmamı istiyor, kalbim “İslam hayatın tümünü kapsadığını” söylüyor.

Nefsim “bedensel arzularımın yerine getirilmesini” istiyor, kalbim ”ölçülü, helal ve dengeli yaşamamı” söylüyor.

Nefsim “mal-mülk para hırsımın yerine getirilmesini” istiyor, kalbim “aşırıya gitmememi” söylüyor.

Nefsim “İslami kendi amaçları için kullananlar yüzünden dinden uzak durmamı” söylüyor, kalbim “ dini bizzat Kur’an ve sünnetten öğrenmemi” söylüyor.

Nefsim “hep kazanmak ve önde gitmek” istiyor, kalbim “adaletli olmamı” söylüyor.

Nefsim “elime geçen her fırsatı yaşamamı” istiyor, kalbim “öteki âlemin de var olduğunu” söylüyor.

Nefsim “yalan, iftira ve gıybet yapmamı” istiyor, kalbim “dürüst olmamı ve kul hakkına uymamı” söylüyor.

Nefsim “bütün isteklerimin yerine getirilmesini” istiyor, kalbim “ihtiyacım kadar olanlara müsaade” ediyor.

Nefsim ”sabah erkenden kalmak” istemiyor, kalbim ”sabah namazına” kalkmamı söylüyor.

Nefsim “ölüm yok olmaktır” diyor, kalbim ”öldükten sonra başka bir hayatın olduğunu” söylüyor.

Nefsim “ hep kazanmamı ve güçlü olmamı” istiyor, kalbim “mal-mülk geçici servetlerdir, başkalarını da düşünmemi” söylüyor.

Nefsim “karşı tarafı etkilemek ve kandırmak için aklıma geleni söylememi” istiyor, kalbim “yalanın haram olduğunu ” söylüyor.

Nefsim “çıkarlarıma karşı çıkanı öldürmemi” söylüyor, kalbim “bir kişiyi öldürenin bütün insanları öldürmüş gibidir” diyor.

Nefsim “her şeyin benim olmasını” istiyor, kalbim “bendeki fazlalıkların başkalarıyla paylaşmamı” söylüyor.

Nefsim “seküler olmamı” istiyor, kalbim “mümin olmamı” istiyor.

Nefsim “sonsuz yaşamak” istiyor, kalbim “her nefis ölümü yaşayacaktır” diyor.