Nefroloji bölümü neye bakar? Nefroloji nedir?

Normal böbrek fonksiyonlarının incelenmesi, böbrek hastalıklarının nedenleri ve tanıları, akut veya kronik böbrek hastalıklarının tedavisi,böbrek fonksiyonunun korunması ve böbrek nakli gibi çok çeşitli tıbbi disiplinler nefrolojinin kapsamına girer. Nefroloji hangi hastalıklara bakar?

Nefroloji ne demek?

Nefroloji, böbrek hastalıklarıyla ilgilenen bir tıp bilimi dalıdır. Nefroloji; Yunanca nephros “böbrekler” ve ology “çalışma” anlamına gelen bir terimdir. Nefrolog da böbrek sağlığı ve böbrek hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir doktordur.

Nefroloji nedir?

Nefroloji, böbrek hastalıklarıyla ilgilenen bir tıp bilimi dalıdır. Nefroloji; Yunanca nephros “böbrekler” ve ology “çalışma” anlamına gelen bir terimdir. Nefrolog da, böbrek sağlığı ve böbrek hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir doktordur.

Nefroloji hangi hastalıklara bakar?

Nefroloji kapsamına giren hastalıklar şunlardır:

- Böbrek hastalıklarının tedavisi

- Hipertansiyon, diyabet ve aterosklerozun böbrek fonksiyonlarına karşı koruyucu hekimlik hizmetleri

- Son dönem böbrek hastalarının destek tedavileri ve takibi hizmetleri

- Böbrek iltihapları (Nefrit ve Pyelonefrit gibi)

- Akut böbrek yetmezliği

- Kronik böbrek yetmezliği

- İdrar yolu enfeksiyonları

- Hipertansiyon (Böbrek kaynaklı)

- Kronik Nefrit

- Albumin

- Böbrek taşları

- Üremi

- Böbrek kanseri

Nefroloji bölümünden nasıl randevu alınır?

Nefroloji bölümünden randevu almak oldukça basittir. Devlet hastanelerinden randevu almak için Alo 182 veya internet üzerinden (Merkezi Hekim Randevu Sistemi-MHRS) sistemi üzerinden rahatlıkla randevu alabilirsiniz. Devlet hastanesi dışındaki özel hastanelerden randevu almak için gideceğiniz özel hastanenin telefonun numarasını arayarak veya var ise internet sitesinden rahatlıkla randevu alabilirsiniz.