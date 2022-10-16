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Gıda Nefis tahinli irmik helvası tarifi | Tahinli irmik nasıl yapılır?
Gıda

Nefis tahinli irmik helvası tarifi | Tahinli irmik nasıl yapılır?

Leziz ve farklı bir irmik helvası hazırlamak isteyenler 'Tahinli irmik nasıl olur?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, tahinli irmik için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2022-10-16 21:15:00 -
Nefis tahinli irmik helvası tarifi | Tahinli irmik nasıl yapılır?

Hızlıca hazırlayabileceğiniz leziz bir irmik helvasına kim 'hayır' diyebilir. İşte, denenmiş tam ölçülü irmik helvası tarifi:

Nefis tahinli irmik helvası tarifi

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 su bardağı irmik
  • 2 su bardağı süt
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1 çay bardağı tahin

Tahinli irmik nasıl yapılır?

Öncelikle bir tencerenin içerisine sıvıyağ ve tereyağını alın.

Ardından irmik ekleyip güzelce kavurun.

İrmiğin rengi değiştikten sonra sütü ilave edin.

Sütün ardından bu kez şekeri ekleyin.

Bu aşamada hızlıca karıştırmayı ihmal etmeyin.

Son olarak ise tahini ekleyin.

Güzelce karıştırın ve kıvam alan helvanın altını kapatın.

Biraz dinlendikten sonra helvayı servis tabaklarına alabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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