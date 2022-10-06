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Gıda Nefis irmik helvası tarifi | Kolay denenmiş irmik helvası
Gıda

Nefis irmik helvası tarifi | Kolay denenmiş irmik helvası

Kandil sebebiyle irmik helvası hazırlamak isteyenler denenmiş tam ölçülü tarifleri araştırıyor. Peki, irmik helvası nasıl yapılır? İrmik helvası tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-10-06 22:47:00 -
Nefis irmik helvası tarifi | Kolay denenmiş irmik helvası

Pek çok kişi leziz ve kolay irmik helvası tarifi araştırıyor. Peki, irmik helvası için hangi malzemeler gerekli?

Nefis irmik helvası tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı şeker

1 su bardağı irmik

2 su bardağı süt

75 gram margarin

1 su bardağı fındık ya da ceviz

Kolay denenmiş irmik helvası

 

Helvayı hazırlamaya başlarken öncelikle tencereye sütü alın ve kaynamaya bırakın.

Bir başka tencereye yağı alıp irmiği kavurun.

İrmiğin rengi dönünce fındık ya da cevizi ekleyip karıştırmayı sürdürün.

Ardından şekerini ekleyin.

Şekerin ardından sütü ekleyin. Bu aşamada çok dikkat edin helva etrafa sıçrayabilir.

Sütü çeken irmiğin altını kapatın.

İlk sıcağı çıkar çıkmak helvayı şekillendirip servis kasesine alabilirsiniz.

Afiyet olsun.

Un helvası nasıl yapılır? Nefis tam ölçülü un helvası tarifi:
Un helvası nasıl yapılır? Nefis tam ölçülü un helvası tarifi:

Gıda

Un helvası nasıl yapılır? Nefis tam ölçülü un helvası tarifi:

 

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