Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya hareket eden USS Carney destroyer gemisini yakın takibe aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD donanmasına ait olan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e giriş yapan USS Carney destroyer gemisini yakından takip ettiklerini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e giriş yapan USS Carney destroyer gemisinin elektronik ve teknik cihazlarla her adımını yakından takip ettiklerini bildirildi. Ukrayna'ya doğru ilerliyor Karadeniz sularına giren geminin, Ukrayna'nın Odessa kentine doğru ilerlediği belirtilmişti. Dün Çanakkale Boğazı'ndan geçmişti ABD'nin Akdeniz'deki 6. Filosu daha önce Carney gemisinin tatbikata katılmak için yola çıktığını bildirmiş, dün Çanakkale Boğazı'ndan geçmişti.

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