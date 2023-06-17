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Spor Nefes kesen maçta gülen taraf Türkiye oldu!
Spor

Nefes kesen maçta gülen taraf Türkiye oldu!

Yeniakit Publisher
2023-06-17 00:23:00 - 2023-06-17 00:34:02
Nefes kesen maçta gülen taraf Türkiye oldu!

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Türkiye, nefes kesen mücadelede Letonya’yı 3-2 mağlup etti.

Türkiye A Milli Takımı, Letonya deplasmanında rahat götürdüğü maçta 90+4'te şok yaşadı ancak 90+5'teki golle 3 puanı almayı başardı. Ay-yıldızlılar, grupta 3. hafta sonunda maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Bir dahaki sınav Samsun'da!

Bu sonucun ardından Türkiye 3 maç sonunda 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Hırvatistan maç yapmadan geçtiği gecede 4 puanla 2. sıraya inerken sahasında Ermenistan’a 4-2 yenilen Galler de 3 maç sonunda 4 puanla 3. sıraya indi.

Millilerimiz 19 Haziran Pazartesi günü Samsun’da Galler’i konuk edecek.

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