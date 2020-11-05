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Dünya Nefes kesen görüntüler paylaşıldı! Azerbaycan, işgalci Ermenistan ordusuna ait kışlayı imha etti
Dünya

Nefes kesen görüntüler paylaşıldı! Azerbaycan, işgalci Ermenistan ordusuna ait kışlayı imha etti

Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarmak için başlattığı askeri operasyonları başarılı bir şekilde yürüten Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait bir kışlayı imha ettiği bildirildi. Kışlanın vurulma anlarının havadan çekilen görüntüleri paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 18:16:00 -

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephenin Terter istikametinde Tonaşen köyünde konuşlu bir kışlanın Azerbaycan ordusunca top atışlarıyla vurulduğu ifade edildi.

Tonaşen köyünde Ermenistan ordusu 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayının kışla, karargah, cephane ve diğer askeri altyapısının imha edildiği belirtildi.

Bakanlık, kışlanın vurulma anlarının havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

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