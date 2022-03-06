Nefes kesen derbinin kazananı yok
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile lider Trabzonspor, Ülker Stadı'nda karşılıklı gelen gollerle 1-1'lik skorla berabere kalarak puanları paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında lider Trabzonspor'u ağırladı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
Trabzonspor'un golü 22. dakikada Nwakaeme'den geldi. Fenerbahçe'nin golünü ise 71. dakikada Miha Zajc kaydetti.
İrfan Can Kahveci atıldı
Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinin 14. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci’nin müdahalesinde Trabzonsporlu futbolcu Siopis yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, VAR odasından gelen uyarıyla izlediği pozisyon sonrası 17. dakikada İrfan Can Kahveci’ye kırmızı kart gösterdi. Kahveci bu sezon Süper Lig’de 3 sarı kart görürken, ilk kez kırmızı kart ile cezalandırıldı.
Trabzonspor'dan 20 puan fark
Bu sonucun ardından lider Trabzonspor puanını 67'ye, Fenerbahçe 47'ye yükseltti.
Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Göztepe'yle karşılaşacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.
Fenerbahçe 24 yıllık seriyi sürdürdü
Fenerbahçe, Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak rakibine Kadıköy’de 24 yıldır kaybetmeme serisini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de ligde Trabzonspor’a son olarak 23 Ağustos 1997 tarihinde 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, 25 maçtır Trabzonspor’a kaybetmezken, bu müsabakalardan 13 galibiyet ve 12 beraberlik aldı.
Fenerbahçe 1 - 1 Trabzonspor
STAT: Ülker
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Bahattin Duran, Deniz Caner Özaral
FENERBAHÇE: Altay Bayındır - Osayi Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Szalai, Mert Hakan Yandaş (Dk.85 Mesut Özil), Crespo, Zajc (Dk.90+2 Ozan), İrfan Can Kahveci, Rossi (Dk.66 Pelkas), Serdar Dursun (Dk.65 Berisha)
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Peres, Denswil, Ahmetcan Kaplan, Puchacz, Siopis (Dk. 87 Kouassi), Bakasetas (Dk. 88 Koita), Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme (Dk. 87 Berat), Cornelius (Dk. 65 Djaniny)
GOL: Dk.71 Zajc (Fenerbahçe) - Dk.22 Nwakaeme (Trabzonspor)
KIRMIZI KART: Dk.17 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Crespo, Berisha (Fenerbahçe) - Visca (Trabzonspor)