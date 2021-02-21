Nefes darlığı neden olur? Nefes darlığına ne iyi gelir?

Birçok insan zaman zaman nefes darlığı yaşayabilir. Bu problem bazen büyür ve çoğu zaman nefes alış-verişlerinde sıkıntı yaşanabilir. Bu sebeple nefes darlığı yaşayan insanların muayene olması ve büyük bir hal almadan tedavi olması gerekir. Bu rahatsızlıkla ilgili “Nefes darlığı neden olur? Nefes darlığının sebepleri nelerdir? Nefes darlığına ne iyi gelir?” Merak edilen sorular arasında.

Nefes darlığının sebepleri

Nefes darlığı probleminin çeşitli sebepleri bulunuyor. Bunlardan en yaygın ve muhtemel olanları ise şunlardır:

Yanlış beslenme alışkanlıkları

Obezite

Sigara

Kalp hastalıkları

Boğaza kaçan yabancı cisimler (Genelde çocuklarda görülür)

Nefes darlığına ne iyi gelir?

Nefes darlığını en aza indirmek ve bu tür rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltmak için şunlar yapılmalı:

1- Burundan nefes alıp vermek:

Evde kolay bir şekilde yapılabilen çeşitli egzersizler, tıkanan solunum yollarının açılmasına neden olur. Bu faydalı egzersizlerin en etkilisi de burundan nefes alıp vermektir. Burundan nefes alınır ve 2 -3 saniye tuttuktan sonra yine burundan verilir. Bu egzersiz her gün ortalama 15- 20 kere tekrarlanmalı ve ayakta yapılmalıdır.

2- Yürüyüş yapmak:

Her gün en az yarım saat olmak üzere yürüyüş yapmanın sağlık açısından pek çok faydası bulunuyor. Bunlardan birisi de şüphesiz nefes darlığına iyi gelemsidir.

3- Kötü Alışkanlıkları Bırakmak:

Sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklar bırakılmalı, bununla birlikte çay – kahve gibi kafein oranı yüksek olan içecekler de en aza indirilmelidir. Bunların yerine bitki çayı içmek hem solunum hem de sindirim sistemine faydalı olur.

4- Hardal tohumu:

Uzmanların nefes darlığına karşı tavsiye ettiği bitkisel tedavilerin başında hardal tohumu geliyor. Hardal tohumundan elde edilen çaylar, günde 2 - 3 fincan tüketilebilir.