0553 313 94 23

Nefes borusuna yemek kaçan üç aylık bebek öldü

Nefes borusuna yemek kaçtığı iddia edilen üç aylık bebek yaşamını yitirdi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:55
Nefes borusuna yemek kaçan üç aylık bebek öldü

Adana'da, nefes borusuna yemek kaçtığı öne sürülenüç aylık bebek hayatını kaybetti.

Merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz ailesi, 3 aylık bebekleri Yakup Yılmaz'a yemek yedirdikten sonra şurup içirerek uyuttu.

Bir süre sonra bebeğin nefes almadığını fark eden aile, Yakup bebeği özel bir hastaneye götürdü.

Yakup Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirleyen doktorların, ölümü şüpheli bulması üzerine, bebek otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yakup bebeğin cenazesini, otopsinin ardından büyükbabası Temur Yılmaz aldı.

Ölüm nedeni otopsi sonucunun ardından belirlenecek

Torununun cenazesini kucağında taşıyan dede Yılmaz, gözyaşlarına hakim olamadı.

Büyükbabasının kucağında Şambayadı Mezarlığına götürülen Yakup bebeğin cenazesi, burada toprağa verildi.

Nefes borusuna yemek kaçtığı iddia edilen Yakup bebeğin kesin ölüm nedeni otopsi sonucunun ardından belirlenecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:55
  1. Adana
  2. Adana Adli Tıp Kurumu
  3. Merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi
  4. nefes borusuna yemek kaçan bebek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Malatyaspor altyapısı sonuç odaklı olmayacak
    1. Yeni Malatyaspor altyapısı sonuç..
    2. Kaymakam Çınar, kurum amirleriyle bir..
    3. Kocaeli'de ağır hasarlı binalar..
    4. OPEC'in ham petrol üretimi ağustosta..
    5. Serbest piyasada altın fiyatları
    6. Uluslararası Kızılhaç Komitesi:..
    7. Bektaş, "Çağdaş çöp tesisine ulaşma..
    8. Bu binalar tehlike saçıyor
    9. ANALİZ – İnternetten öğrenilen asılsız..
    10. Elazığ’da Yukarı Fırat Türküleri..
    11. Sözün bittiği yer! Torununun..
    12. PKK amatör kaleciyi dağa kaçırdı
    13. Dicle Nehri kenarında erkek cesedi..
    14. Kendini MİT Bölge Başkanı olarak..
    15. "KKTC'deki öğrencilerimize yönelik..
    16. AK Parti’li Aydemir’den Kaymakam..
    17. CHP'li Büyükşehir Belediye başkanları..
    18. Kaymakam Duman vatandaşlar ile bir..
    19. Piyasalarda gün ortası
    20. İçişleri Bakanlığından ’hız limiti’..
    21. Cenk Tosun'dan anketlik performans
    22. Türkiye Boks Şampiyonası Teknik..
    23. Okul çağındaki çocuklara beslenme..
    24. İsteğe bağlı sigortalının ödeyeceği..
    25. 27 yıl sonra desteksiz olarak..
    26. AK Parti Giresun Milletvekili Sabri..
    27. MHP İl Başkanı Serkan Tok, "Unutmak..
    28. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    29. Karatay Belediyesinden 90 bin..
    30. İstanbul Havalimanı’nda 355 metre..
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim