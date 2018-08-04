Nef sermayesini 10’a katladı

Gayrimenkul sektöründe büyük bir başarıya imza atan Nef, ödenmiş sermayesini 52 milyon 390 bin TL’den 459 milyon 174 TL’ye yükseltti.

Bu artışla Nef şirket özkaynaklarını 1 milyar TL seviyesine yükseltmiş oldu.

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Timur">Erden Timur, “Geçtiğimiz günlerde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR, kredi notumuzu iki basamak artırarak A+ seviyesine yükseltmiş ve böylece Nef gayrimenkul sektöründe en yüksek kredi notuna sahip firma olmuştu. Sermaye artırımı kararımız, orta ve uzun vadede Türkiye ekonomisine ve gayrimenkul sektörünün geleceğine olan inancımızın bir göstergesi” dedi.