Nedim Şener'den tüm Türkiye'yi şok eden iddia: MÖZ-Barbaros grubu, FETÖ elebaşını ‘asude bir mekan’da ölüme götürdü

Nedim Şener, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sağlık durumunun kritik olduğunu ve örgüt içindeki grupların hareketlenmeye başladığını belirtti. Şener, Gülen'in güvenli bir eve taşındığını ve örgüt üyelerinin bu durumu gizlemeye çalıştığını ifade etti. FETÖ'deki liderlik kavgasının örgüt içinde çatışmalara yol açabileceğini söyleyen Şener, FETÖ'nün operasyoncu gruplarının bu süreci yönetmeye çalıştığını kaydetti. İşte Şener'in Hürriyet'teki yazısının ilgili bölümü:

"(...) FETÖ elebaşının sağlık durumu kritik ve örgüt üyelerinin yazıp çizdiklerine göre günleri sayılı. Bu durum gruplar arasında davranış farklılığını da getirdi. Rakip olan MÖZ grubu ile Barbaros Kocakurt grubu beraber hareket etmeye başladı.

“Gelenekçiler” etkisiz, “Yenilikçiler” ise dışarıdan ne olduğunu anlamaya çalışıyor.

Pensilvanya’daki çiftlikten güvenli bir eve taşınan FETÖ elebaşını ziyaret eden FETÖ’cü mahrem imam Ahmet Kurucan, Gülen’in ağzını bile oynatamadığını yazdı. Ahmet Kurucan’ın FETÖ elebaşının kaldığı ve örgüt üyelerinden bile saklanan yer için “Asude” kelimesini kullanması ilginç. “Asude” kelimesini duyan örgüt üyeleri “Gülen öldü mü?” sorusunu sormaya başladı. FETÖ’nün Zaman isimli örgüt yayınının yöneticisi firari Ekrem Dumanlı da “Asude” kelimesine atıf yaparak Gülen’in çıktığı çiftlikte sadece sağlık sorunları olmadığını, kampa adam sokulduğundan hatta mutfağa tayin edilmesinden bahsederek can güvenliğinin olmadığını söyledi. FETÖ’cü Dumanlı’nın “Asude” kelimesinden bahsedip Yahya Kemal Beyatlı’nın şiirlerinde kullandığını hatırlatması, ünlü şairin şu dizesini akıllara getirdi: “Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde.”

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OPERASYONCULAR BOŞ DURMUYOR

Verilen mesaja göre “Sakin bir yerde ölümü” bekleyen Gülen’in çiftlikten MÖZ grubu içindeki Cevdet Türkyolu’nun başını çektiği ekip tarafından çıkartılması, yeğeni Ebuseleme Gülen’in 15 Temmuz dahil FETÖ’nün işlediği suçlarla ilgili açıklamalarıyla farklı boyut kazandı. Ahmet Kurucan burada da devreye girip Ebuseleme Gülen’in babası Mehdi Gülen’e gidip, oğlunun akıl hastası olduğuna dair açıklamalar eşliğinde özür dilemesi operasyoncu ekibin boş durmadığını gösteriyor.

Peki ne oluyor? Türkiye’de kamudaki örgüt üyeleri ile hâlâ operasyon gücünü koruyan ve dünyanın 120 ülkesinde istihbarat istasyonu gibi çalışan okulları ile hâlâ CIA ve MOSSAD için kullanışlı olan FETÖ, elebaşının ölümü sonrası dağılmaması için yeniden organize oluyor. Bunun için FETÖ elebaşının ölmeden bir örgüt yöneticisi tayin etmesi gerekiyor. Ancak şu ana kadar kimseyi tayin etmedi. Bunun örgütte dağılmaya yol açacağını bilen Cevdet Türkyolu-Mustafa Özcan grubu Gülen’i herkesten sakladıkları bir adrese taşıdı. FETÖ elebaşı ölmeden elinden liderlik konusunda bir ismin yer aldığı belge almaya çalışacaklar. Ancak FETÖ elebaşı birini işaret etmeden ölmesi halinde de, kendilerinin yöneteceği bir kişiyi örgütün başına geçirecekler. Tarife uyan kişi ise Barbaros Kocakurt. Böylece Fetullahçı Terör Örgütü, operasyoncu ekibin kontrolünde ihanete devam edecek."