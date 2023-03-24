Nedim Şener'den olay sözler! Rezalet ki ne rezalet! Görüyor musunuz şunları

Terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’nin Eşbaşkanı Pervin Buldan’ın, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararını açıklamasıyla, uzun zamandır Millet İttifakı’na yaptığı şantajın artık işbirliğine dönüştüğüne vurgu yapan Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "Artık hiç kimse, 6’lı Masa’nın PKK’nın siyasi şubesi ile ilişkisi olmadığını söylemesin. Uzun zamandır gizli yürüttükleri ilişki artık açığa çıkmış, masanın 6’lı değil PKK/HDP ile 7’li olduğu görülmüştür" dedi.

Şener, şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’nin Eşbaşkanı Pervin Buldan’ın, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararını açıklamasıyla, uzun zamandır Millet İttifakı’na yaptığı şantaj artık işbirliğine dönüştü.

Artık hiç kimse, 6’lı Masa’nın PKK’nın siyasi şubesi ile ilişkisi olmadığını söylemesin. Uzun zamandır gizli yürüttükleri ilişki artık açığa çıkmış, masanın 6’lı değil PKK/HDP ile 7’li olduğu görülmüştür.

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PKK/HDP’NİN 4 YILLIK ŞANTAJI

Peki şantaj nasıl işbirliğine dönüştü?

Bilindiği gibi, PKK/HDP’liler dört yıldır; 2019 yerel seçimlerinde Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerin Millet İttifakı adaylarının kazanmasında kendi desteklerinin önemini hatırlatıyorlardı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise yerel seçimlerin aksine gizli görüşmeler değil, açık müzakere ile işbirliği yapacaklarını ve talepleri olduğunu söylediler. Açık görüşme ve taleplerinin kabul edilmemesi halinde kendi adayları ile cumhurbaşkanlığı seçimine katılacaklarını açıkladılar.

HDP: AKŞENER GLADYO’NUN KRALİÇESİ

Bunu da 6’lı Masa denilen Millet İttifakı’nın üzerinde şantaj olarak kullandılar. Uzun süre aday tespit edilmemesinin nedenlerinden birisi de buydu. PKK/HDP’nin 6’lı Masa üzerindeki tehdit ve şantajı bununla sınırlı değildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ya da “Gladyo”nun kraliçesi” dedikleri Meral Akşener’in aday olması halinde destek vermeyeceklerini söyleyerek, 6’lı Masa’nın kimi aday yapmaması gerektiğini de dikte ettiler.

Öte yandan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na sıcak baktıklarını açıklayarak kimin aday olabileceğine de belirlediler.

‘HDP, PKK’NIN YANINDA’

Yani PKK/HDP hem kimin aday olmasını istemediklerini hem de kimin aday olabileceğini söyledi. HDP’nin kendi adayıyla seçime girmesi halinde kazanma ihtimalinin hiç kalmadığını gören 6’lı Masa’da, Akşener itiraz etse de PKK/HDP’nin istediği Kılıçdaroğlu aday olarak belirlendi.

Meral Akşener, HDP’nin kendi adayını çıkarması tehdidine karşı daha önce “... PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyorum” dediği HDP ile görüşmesini dahi “normal” buldu.

‘MEŞRU’ DEDİLER, MASAYA ALMADILAR

Tüm bu süreçte inanılmaz bir ikiyüzlülük yaşandı: Bir yandan PKK/HDP’nin vereceği desteğe muhtaç olan ve kendisinden uzaklaştırmamak için uğraşan 6’lı Masa; bir diğer yandan, “TBMM’de yer alan meşru bir partidir” gibi sözler etti ama PKK/HDP’yi masaya davet etmediler.

Bir yandan “meşru” deyip diğer yandan masaya çağırmamak inanılmaz bir ikiyüzlülük olarak tarihe geçti. Ama Kılıçdaroğlu, aday ilan edildikten sonra o eksiği giderdi ve PKK/HDP masaya çağırılmasa da cumhurbaşkanı adayı olarak masayı PKK/HDP’nin ayağına götürdü.

Buraya kadar yazdıklarımı, benzerlerini bu köşede çok okudunuz. Aynı şeyleri televizyonlarda da söyledik. Ama karşılık olarak hep “Komplo teorisi” diyorlardı. Oysa komplo teorisi denilen her şey gerçek çıktı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN BÖLÜCÜLERLE PAZARLIK

İYİ Parti milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun önceki gün yaptığı açıklama bu durumun 6’lı Masa tarafından da görüldüğünü ama gerçeğe göz kapattıklarını anlattı.

Yavuz Ağıralioğlu, PKK’nın siyasi kolu HDP’nin desteğini şantaj malzemesi yaptığını şu sözlerle aktardı:

“PKK’ya katil diyemeyenlerin, övenlerin oyuyla pazarlık ettiği masadan şantaj dilini kapatmak zorundayız. HDP’nin bu iklimde, bizim oyumuza talip oluyorsunuz da bizimle neden muhatap olmuyorsunuz beyanatlarıyla toparlanacak süreç değildir bu. Evet bütün oyunuza talibiz, sizi de muhatap almıyoruz. Sebebi şu, siz devletinize, devletinizin varlığına, milletinizin beraberliğine, bu topraklardaki kadim beraberliğimize pusu kuran her alçak organizasyonun öyle ya da böyle iliştiği, Türk devletinin her aleyhine tertibin içerisinde parmak izleriyle görünen insanlarsınız, siz problemli insanlarsınız.Soykırım ayinleri tertiplerler, içinde siz; Türkiye’nin ordusuna katil diyenlersiniz, PKK’yı lanetleyemeyenlersiniz. Memleket meselelerini şantaja dönüştürmenize asla razı olmayacağız.”

MUHALEFETTEN MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Ama asıl ağır eleştiriyi kendisinin de milletvekili olduğu İYİ Parti’nin ortakları arasında bulunduğu Millet İttifakı ile cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptı.

Bir muhalefet partisi milletvekili, muhalefetin cumhurbaşkanlığı makamı için PKK terör örgütünün siyasi kolu HDP ie pazarlık yaptığını şu sözlerle anlattı: “İktidar 10 yılda milleti görmez oldu, siz daha gelmeden kör ve sağır oldunuz. Memleket mücadelesinde yüzde 75-80’lerin konuşulması gerekirken iktidarı matematiğe çevirdiniz. İktidarın yüzde 50’sinden 15-20 alamayan muhalefet, cumhurbaşkanlığı makamının bölücülüğün pazarlık masasına gelmesine sebep olacak şekilde yönetti.”

6’lı Masa şimdilik ölü taklidi yapıyor ama herkesin gördüğü gerçekler hepsinin gözünü açacak. Biraz daha zaman gerekli..."