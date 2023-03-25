Nedim Şener'den Karamollaoğlu'na Ayasofya dersi. CHP Ayasofya'yı müzeye çeviremez ama bu Karamollaoğlu gibilere yaptırılır. Çünkü...

Nedim Şener konuşmalarını şöyle sürdürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin etrafında azgınca öbekjlenmiş tipler ve HDP çizgisi PKK çizgisi herkesi ürkütüyor. Asıl bu Refah Partisi YRP eğer ittifak kurduysa temel faktörlerden biri Temel Karamollaoğlu'dur. Yani Ayasofa benim şahsi bir meselem olmadı ama açılması beni çok mutlu etmiştir. Ama Temel Karamollağulu gibi bir isim ibadete açılmış bir yeri turistlere de açma gibi kendini kaybetmiş bir söylem sarf etmesi ve savrulma içinde olması Erbakan'ı Cumhur ittifakı ile beraber olma nedeni olmuştur. Bu sözler muhafazakar tabanı rahatsız etmiş ve YRP'nin Cumhur ittifakına katılmasına gerekçe oluşturmuştur.

Karamollaoğlu'nun sözleri Ayasofya'da Hristiyanların da kullanabileceği kilise gibi bir bölüm açılması olarak algılandı. Temel Karamollaoğlu Ayasofya yapılırken orayı büyük düşünerek yapmışlar falan gibi sözler ediyor. Orayı bir AVM olarak görüyor galiba. O tesisi turistlere açmak lazım gibi söylüyor. CHP Ayasofya'yı asla açamaz ama Temel Karamollaoğlu bunu kendi televizyonunda söylüyor kendini izleyenler bu sefer ondan korkuyorlar (Ayasofya'yı açar mı diye)

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Ben CHP'nin Ayasofya'yı müzeye çevireceğini sıfır ihtimal olarak görürüm ama Karamollaoğlu orayı müzeye çevirebilir. Çünkü orayı o kılıkta o görüntüde birisi ancak müzeye çevirebilir. Ayasofya'yı müzeye çevirmek isteyenler ancak Karamollaoğlu gibi birine bunu yaptırabilirler. Orası hep müze kalmalı diyen biri müzeye çevirmeyebilir ama Temel Karamollaoğlu gibi liberalleşmiş bir milligörüşçü Ayasofya'yı müzeye çevirebilir.



6'lı masa 1980 lerle başlayan Amerikan liberalist politik tiplerin yuvalandığı bir yer altılı masa.

Bakın hepsi öyle SP Mehmet Bekaroğlu gibi liberalleşmiş tiplerin partisi oldu. İyi Parti MHP'den ayrılmış liberalleşmiş ülkücülerin bir yeri oldu. Emperyalizmin güdümüne girmiş sözde ülkücülerin yeri oldu. CHP'nin kendi olmaktan çıkıp liberalleşen olduğu bir yer oldu.



Erdoğan 2018 yılında Ayasofya'nın açılması ile ilgili olarak "Önce Sultanahmet'i doldurun" demişti. Çünkü Ayasofya'nın açılması için ona layık bir ümmet gerekliydi. O ümmet 15 temmuzda ortaya çıktı ve biz kazandık. 2018 de Ayasofya'nın açılmasına hayır diyen bir Erdoğan düşünün bakalım 2020 de neden açtı? Çünkü ümmet hazırdı. Karamollaoğlu bunun şuurunu anlamış değil.

Emperyalizm Atatürkçüleri uyutmak için Atatürkçüleri Müslümanları uyutmak için Müslümanları kullanmıştır.