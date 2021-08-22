Nedim Şener'den çok sert tepki! 'Onun arkasından gidenler dünyanın en şerefsiz mahluklarıdır'

Yeniakit.com.tr

Fetullahçı Terör Örgütü mensupları, bugün sosyal medyada 'FETÖ Nefret Söylemidir' başlığı ile paylaşımlar yaptı.

Gazeteci Nedim Şener, FETÖ'cülerin paylaşımlarına sert ifadelerle tepki gösterdi. Twitter hesabından örgüt üyelerine cevap veren Şener, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri; yalan söyler, soru çalar, kumpas kurar, cinayet işler, ajanlık yapar, vatanı satar, darbeye girişir. Yani Fetö’cüler nefret edilen şerefsizlerdir." dedi ve şu eklemeyi yaptı: " 'FETÖ Nefret Söylemidir' diyenler de; ya FETÖ’cüdür ya da onlardan medet uman şerefsizlerdir."

Şener sözlerini şöyle tamamladı: "Haydi hep beraber bir daha; 'Fetö Terör Örgütüdür' Hala Fetullah isimli vatan haininin peşinden gidenler de dünyanın en şerefsiz mahlûklardır."