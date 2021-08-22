  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Luyindama'nın dönüşü muhteşem oldu
New York’ta düşen yıldırım anbean kaydedildi!
Muslera'dan Nelsson'a övgü
New York borsası günü yükselişle kapattı
Gündem Nedim Şener'den çok sert tepki! 'Onun arkasından gidenler dünyanın en şerefsiz mahluklarıdır'
Gündem

Nedim Şener'den çok sert tepki! 'Onun arkasından gidenler dünyanın en şerefsiz mahluklarıdır'

En önemli özelliklerinin 'utanmazlık' olduğu kamuoyunca kabul görmüş FETÖ mensupları, bugün sosyal medyada 'FETÖ Nefret Söylemidir' başlığı ile paylaşımlarda bulundu. Onlara en sert tepki Gazeteci Nedim Şener'den geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 18:10:00 - 2021-08-24 01:28:47
Nedim Şener'den çok sert tepki! 'Onun arkasından gidenler dünyanın en şerefsiz mahluklarıdır'

 Yeniakit.com.tr 

Fetullahçı Terör Örgütü mensupları, bugün sosyal medyada 'FETÖ Nefret Söylemidir' başlığı ile paylaşımlar yaptı.

Gazeteci Nedim Şener, FETÖ'cülerin paylaşımlarına sert ifadelerle tepki gösterdi. Twitter hesabından örgüt üyelerine cevap veren Şener, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri; yalan söyler, soru çalar, kumpas kurar, cinayet işler, ajanlık yapar, vatanı satar, darbeye girişir. Yani Fetö’cüler nefret edilen şerefsizlerdir." dedi ve şu eklemeyi yaptı: " 'FETÖ Nefret Söylemidir' diyenler de; ya FETÖ’cüdür ya da onlardan medet uman şerefsizlerdir."

Şener sözlerini şöyle tamamladı: "Haydi hep beraber bir daha; 'Fetö Terör Örgütüdür' Hala Fetullah isimli vatan haininin peşinden gidenler de dünyanın en şerefsiz mahlûklardır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Aynen kardeşim ağzına sağlık.
  • Yanıtla

Nur Ahmet

Yazarın fikirlerine aynen katılıyoruz.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay