Nedim Şener'den bomba yazı! İstihbaratın o çalışmasını paylaştı

"Yalnızca Türkiye’de çok partili ve serbest seçim döneminin başından bu yana değil, dünya tarihinde eşi görülmemiş bir şekilde; PKK, Fetullahçı Terör Örgütü, DHKP-C dahil tüm terör örgütleri 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere doğrudan ve açık biçimde müdahale ediyor" ifadelerini kullanan Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, terörle mücadele ve istihbarat birimlerinin seçim süreciyle ilgili elde ettiği bilgi ve bazı değerlendirmeleri köşesine taşıdı.

Şener, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Yalnızca Türkiye’de çok partili ve serbest seçim döneminin başından bu yana değil, dünya tarihinde eşi görülmemiş bir şekilde; PKK, Fetullahçı Terör Örgütü, DHKP-C dahil tüm terör örgütleri 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere doğrudan ve açık biçimde müdahale ediyor.

Bir yıldan fazla seçimle ilgili değerlendirme ve çalışmalar yürüten terör örgütleri bu seçimleri devlet ve mevcut hükümetten kurtuluş süreci olarak lanse ediyorlar. Terörle mücadele ve istihbarat birimlerinin seçim süreciyle ilgili elde ettiği bilgi ve bazı değerlendirmeleri şöyle:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ

PKK/KCK terör örgütü 2023 seçimlerini çıkış yolu olarak görüyor. Bu süreçte PKK elebaşları Duran Kalkan, Cemil Bayık, Mustafa Karasu’nun “Üçüncü yol” konulu şeklindeki söylemleri karşılık buldu. Nitekim, 3. Yol İttifakı da denilen Emek ve Özgürlük İttifakı 24 Eylül 2022 tarihinde HDP öncülüğünde TİP, EMEP, TÖP, EHP ve SMF katılımı ile kuruldu. 24 Ocak 2023 tarihinde PKK elebaşı Duran Kalkan, “Hareket olarak, elimizden gelen her türlü mücadeleyi yürüteceğiz, her türlü desteği vereceğiz, onlarla biriz, beraberiz” açıklaması yapmıştı.

PKK’NIN STRATEJİSİ

PKK ve işbirliği yapan örgütler bu bağlamda; depremde merkezi yönetimin yetersiz kaldığı, taraflı davrandığı kara propagandasına devam ediyorlar. 1 Mayıs’a giden süreçte siyasi ve toplumsal taban kışkırtılarak tekrar canlandırılmaya çalışılıyor. Demokratik özerklik stratejisine dönülmesi gerektiği işleniyor. Uluslararası aktörleri de devreye sokarak devlet ve hükümeti Öcalan ve örgütle müzakereye yönlendirmeye çalışıyor. İç ve dış kamuoyunda Öcalan’ın serbest bırakılması gündemi oluşturuluyor.

PKK’NIN MUHTEMEL EYLEMLERİ

Bununla birlikte; örgüte muhalif kesimleri sindirmek amaçlı eylem ve faaliyetler gerçekleştirilerek PKK’nın siyasi kolu olan HDP yerine seçime girilecek YSP’ye oy verilmesi yönünde baskı yapılmaya çalışılıyor.

- Sözde ateşkes ilan etmesine rağmen diğer partilerin mitinglerine/adaylarına/konvoylarına/binalarına yönelik sabotaj, suikast, bombalı, silahlı saldırı yapması bekleniyor.

- Üst düzey devlet görevlileri, bazı parti yönetici/mensuplarına ve belediyelere atanan kayyumlara yönelik suikast planlıyor.

- Kürt kimliğiyle ön plana çıkmış, halk tarafından tanınan kişilere yönelik suikast tarzı silahlı eylemler gerçekleştirerek “-sözde- kürt halkı katlediliyor, susturulmaya çalışılıyor” şeklinde kara propaganda yapabilecekleri bekleniyor.

- Sosyal medya üzerinden dezenformasyon çalışmalarıyla özellikle son dönemde yaşanan depremden dolayı halkı kitlesel hareketliliğe kanalize etmeye çalışıyor.

- Seçim sonucuna göre seçimlere hile karıştırıldığı ileri sürülerek toplumda infial yaratılmasına çalışılabileceğine yönelik bilgiler alınıyor.

FETÖ İÇİN YA ÖLÜM YA KALIM SEÇİMİ

Firari FETÖ üyeleri, 14 Mayıs seçimlerini ölüm-kalım savaşı olarak görüyor. O yüzden tüm güçlerini sosyal medya başta olmak üzere sahaya sürmüş durumdalar. Açık ve örtülü biçimde kendilerinden olanlara TBMM’ye sokmak için siyasi parti içlerinde aktif çalışıyorlar. Ayrıca seçim sürecinde öncelikli olarak siyasi partileri etkileme, parti tüzel kişiliklerine nüfuz etme, seçimin huzur ortamında yapılmasını engelleme ve seçmen tercihlerini yönlendirme girişimlerine yoğunlaşıyorlar.

MUHALİFLERİ YÖNETİYOR

Kılıçdaroğlu’na destek olmak için sosyal medyada ciddi propaganda faaliyeti yürütüyorlar.

Sosyal medyada yürüttükleri dezenformasyon faaliyetleriyle muhalif medyayı ve kitleleri etkilemeye çalışıyorlar. Kısmen de başarılı oluyorlar. PKK/HDP’nin oy potansiyeli kadar KHK’lıların ve FETÖ üyelerin de ciddi bir oy potansiyeline sahip olduğunu gündeme getirmeye çalışıyorlar.

SOL TERÖR ÖRGÜTLERİ

HBDH çatısı altında birleşen sol terör örgütleri PKK/KCK terör örgütü çizgisinde faaliyet yürütüyor, PKK/KCK’nin üstlenemediği şehir eylemleri ve sivil kayıplı eylemleri üslenen HBDH terör oluşumunun başta metropoller olmak üzere şehir merkezlerinde siyasi parti ve kamu binalarına yönelik kundaklama ve sabotaj türü saldırılar ile araç/orman yakma gibi eylemlerde bulunabilecekleri istihbaratı alınıyor. Seçimlerle bir sonuca varılamayacağı, tek seçeneğin “iktidarı devrim yoluyla ele geçirmek olduğunu” iddia eden DHKP/C terör örgütü ve açık alan yapılanmalarının seçimleri boykot edeceği öngörülüyor.

DEAŞ VE BENZERLERİ

Radikal Selefi ideolojiyi takip eden, dini istismar eden terör örgütleri demokratik düzenin şirk ve devlet yöneticilerinin Tağut oldukları söylemleriyle, seçimleri ve oy kullanmayı tekfir ediyor. Bu tarz örgütler tarafından 2023 seçimlerine katılmama/oy kullanmama yönünde propagandalar/çağrılar yapıyor.

Başta DEAŞ olmak üzere çatışma bölgeleriyle bağlantılı terör örgütlerinin, siyasi partilerin düzenleyeceği miting, basın açıklaması gibi etkinliklere yönelik, geçmiş dönemlerde olduğu gibi eylem arayışlarına girebilecekleri değerlendiriliyor. HİZBULLAH, İBDA-C, HİZB-UT TAHRİR gibi terör örgütleri ise seçim sürecini terör örgütü olmadıkları algısı oluşturmak üzere kullanıyor."