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Gündem Nedim Şener ‘Selahattin Demirtaş budur’ diye paylaştı, sosyal medya yıkıldı
Gündem

Nedim Şener ‘Selahattin Demirtaş budur’ diye paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Yazar Nedim Şener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhatap aldığı Selahattin Demirtaş'ın Öcalan'ı ve terör örgütü PKK'yı öven demeçlerini sosyal medya hesabında paylaştı, anında binlerce etkileşim oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 11:20:00 -

HDP'nin Kürt sorununda muhatap alınacağını söyleyen Kılıçdaroğlu'ndan sonra tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın FOX TV ekranlarına çıkarılması tartışmaları alevlendirdi.

Demirtaş'ı parlatma çabalarına tepki gösteren gazeteci Nedim Şener, terör örgütü PKK ve Öcalan ile ilgili Demirtaş'ın tartışılan açıklamalarını Twitter hesabında görüntüleriyle birlikte paylaştı.  

Şener, videonun altına da "Kendi ne yazarsa yazsın, ne söylerse söylesin, Kılıçdaroğlu istediği gibi övsün; kitlesini uyutsun… İsmail küçükkayagiller propagandasını yapsın Selahattin Demirtaş budur" notunu düştü.

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Yorumlar

sukru

Ve bu görüntülere rağmen demirtaşın ne suçu varki diyen bazı şerefsiz alçaklar türkiye siyaset sahnesinde çok önemli mevkileri işgal etmiş vaziyettedir.
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