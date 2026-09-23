Eyvah eyvah! Meğer sakatlık ciddiymiş: Galatasaray'a yine kötü haber!
Galatasaray'a sakatlığı bulunan Wilfried Singo'dan kötü haber geldi. Milli ara dönüşü iyileşmesi beklenen futbolcunun son durumunun netleştiği belirtildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Galatasaray'a sakatlığı bulunan Wilfried Singo'dan kötü haber geldi. Milli ara dönüşü iyileşmesi beklenen futbolcunun son durumunun netleştiği belirtildi.
Galatasaray'ın Monaco'dan 30 milyon euro bonservisle büyük umutlarla kadrosuna kattığı Wilfried Singo'nun yakası sakatlıklardan kurtulmuyor.
Milliyet'te yer alan habere göre, antrenmanda sakatlanan Singo milli ara sonrası da sahalara hemen dönemeyecek. 25 yaşındaki futbolcunun Kasımpaşa ve Barcelona maçlarına yetişemeyeceği ifade edildi.
Singo'nun Galatasaray'ın 17 Ekim'de oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasıyla yeniden sahalara dönmesi bekleniyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23