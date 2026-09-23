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Eyvah eyvah! Meğer sakatlık ciddiymiş: Galatasaray'a yine kötü haber!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Eyvah eyvah! Meğer sakatlık ciddiymiş: Galatasaray'a yine kötü haber!

Galatasaray'a sakatlığı bulunan Wilfried Singo'dan kötü haber geldi. Milli ara dönüşü iyileşmesi beklenen futbolcunun son durumunun netleştiği belirtildi.

#1
Foto - Eyvah eyvah! Meğer sakatlık ciddiymiş: Galatasaray'a yine kötü haber!

Galatasaray'ın Monaco'dan 30 milyon euro bonservisle büyük umutlarla kadrosuna kattığı Wilfried Singo'nun yakası sakatlıklardan kurtulmuyor.

#2
Foto - Eyvah eyvah! Meğer sakatlık ciddiymiş: Galatasaray'a yine kötü haber!

Milliyet'te yer alan habere göre, antrenmanda sakatlanan Singo milli ara sonrası da sahalara hemen dönemeyecek. 25 yaşındaki futbolcunun Kasımpaşa ve Barcelona maçlarına yetişemeyeceği ifade edildi.

#3
Foto - Eyvah eyvah! Meğer sakatlık ciddiymiş: Galatasaray'a yine kötü haber!

Singo'nun Galatasaray'ın 17 Ekim'de oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasıyla yeniden sahalara dönmesi bekleniyor.

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