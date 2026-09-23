Süper Lig’de galibiyetin ödülü belli oldu

- Şampiyon takıma 126 milyon lira birincilik primi Süper Lig’de sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar, katılım ve performans paylarının yanı sıra ligdeki derecelerine göre de yayın geliri elde edecek. Bu kapsamda şampiyon takım, birincilik primi olarak yaklaşık 126 milyon lira kazanacak. Ligi ikinci sırada tamamlayan ekip 101 milyon, üçüncü 76 milyon, dördüncü 51 milyon, beşinci 26 milyon, altıncı ise 13 milyon lira ilave gelir elde edecek. Kulüplerin bu sezon yayın havuzundan alacağı paylar ve bunların güncel döviz kuruyla karşılıkları şöyle: SÜPER LİG YAYIN GELİRİ DAĞILIMI Dağıtım kalemleri milyon ₺ milyon € Katılım Bedeli 174,5 3,13 Galibiyet Primi 9,8 0,18 Birincilik Primi 126 2,3 İkincilik Primi 101 1,8 Üçüncülük Primi 76 1,3 Dördüncülük Primi 51 0,9 Beşincilik Primi 26 0,45 Altıncılık Primi 13 0,23