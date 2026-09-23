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Süper Lig’de galibiyetin ödülü belli oldu

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AA Giriş Tarihi:

Süper Lig’de galibiyetin ödülü belli oldu

Süper Lig'in 2026-27 sezonu yayın hakkı bedeli 9 milyar lirayı geçecek.

#1
Foto - Süper Lig’de galibiyetin ödülü belli oldu

Anadolu Ajansı muhabirinin derlediği bilgilere göre, 182 milyon dolarlık ihale bedelinin yarısı sabit, diğer yarısı ise güncel kur üzerinden hesaplanacak. Mart 2024'te yapılan ihale şartları uyarınca 31,3 lira olarak belirlenen sabit kur, iki yılllık enflasyon güncellemelleri sonucunda 52,91 liraya yükselecek. Bu çerçevede yayın gelirlerinin dağılımında her galibiyetin karşılığı yaklaşık 9,8 milyon lira olacak. Süper Lig’de mücadele eden 18 kulübün her biri ayrıca 174,5 milyon lira katılım payı alacak. Toplam yayın gelirinin yüzde 28’lik bölümü; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), alt ligler, hakem ücretleri, Video Yardımcı Hakem (VAR) giderleri ve küme düşen takımlara yapılacak paraşüt ödemeleri için ayrılacak.

#2
Foto - Süper Lig’de galibiyetin ödülü belli oldu

Süper Lig kulüplerinin payı 6,5 milyar lira Kesintilerin ardından Süper Lig kulüpleri arasında paylaştırılacak tutar yaklaşık 6,5 milyar lira olacak. Kulüplere ayrılan gelirin yüzde 48’i eşit olarak dağıtılırken, yüzde 46’sı takımların sezon içindeki performansına göre paylaştırılacak. Kalan yüzde 6’lık bölüm ise ligi ilk 6 sırada tamamlayan takımlara verilecek. Eşit dağıtılacak bölüm kapsamında Süper Lig’de mücadele eden 18 kulübün her biri yaklaşık 174,5 milyon lira katılım payı alacak. Performans için ayrılan yaklaşık 3 milyar liralık pay dikkate alındığında ise takımlar, kazandıkları her maç için yaklaşık 9,8 milyon lira gelir elde edecek. Beraberlikle sonuçlanan karşılaşmalarda bu tutar iki takım arasında eşit olarak paylaştırılacak.

#3
Foto - Süper Lig’de galibiyetin ödülü belli oldu

- Şampiyon takıma 126 milyon lira birincilik primi Süper Lig’de sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar, katılım ve performans paylarının yanı sıra ligdeki derecelerine göre de yayın geliri elde edecek. Bu kapsamda şampiyon takım, birincilik primi olarak yaklaşık 126 milyon lira kazanacak. Ligi ikinci sırada tamamlayan ekip 101 milyon, üçüncü 76 milyon, dördüncü 51 milyon, beşinci 26 milyon, altıncı ise 13 milyon lira ilave gelir elde edecek. Kulüplerin bu sezon yayın havuzundan alacağı paylar ve bunların güncel döviz kuruyla karşılıkları şöyle: SÜPER LİG YAYIN GELİRİ DAĞILIMI Dağıtım kalemleri milyon ₺ milyon € Katılım Bedeli 174,5 3,13 Galibiyet Primi 9,8 0,18 Birincilik Primi 126 2,3 İkincilik Primi 101 1,8 Üçüncülük Primi 76 1,3 Dördüncülük Primi 51 0,9 Beşincilik Primi 26 0,45 Altıncılık Primi 13 0,23

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Foto - Süper Lig’de galibiyetin ödülü belli oldu

Havuzdan çıkmak mümkün mü? Türk futbolunda yayın gelirlerinin paylaşımı tartışmalarında zaman zaman kulüplerin yayın havuzundan çıkabileceği yönündeki açıklamalar gündeme gelirken, taraftarlar da özellikle yayıncı kuruluşla yaşanan anlaşmazlıkların ardından yöneticilerine "havuzdan çıkın" çağrısında bulunabiliyor. Peki, bir Süper Lig kulübünün tek taraflı karar alarak yayın havuzundan çıkması ve iç saha maçlarının yayın haklarını kendisinin pazarlaması hukuken mümkün mü? Mevcut yasal düzenlemeler buna izin vermiyor. 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 13. maddesi, Türkiye sınırları içerisindeki futbol müsabakalarının televizyon, radyo, internet ve diğer araçlarla yayınlanması, iletilmesi, düzenlenmesi ve programlanması konusunda TFF Yönetim Kurulu'nu münhasıran yetkili kılıyor. Kanunun 13. maddesinin ikinci fıkrasında bu yetkinin kapsamı, "TFF'nin yayın haklarının merkezi olarak pazarlanmasını ve elde edilen gelirin yetkili organlar tarafından alınan kararlar uyarınca kulüplere dağıtılmasını kapsar." hükmüyle açıklanıyor. Dolayısıyla Süper Lig yayın haklarının TFF tarafından merkezi olarak pazarlandığı mevcut sistemde bir kulübün tek taraflı kararla havuzdan ayrılarak maçlarının yayın haklarını başka bir yayın kuruluşuna satmasına mevcut mevzuat imkan tanımıyor.

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