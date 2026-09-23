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Ekonomi Büyüyen e-ticaret ivme kazandırdı! Posta sektörü ilk 6 ayda para bastı
Ekonomi

Büyüyen e-ticaret ivme kazandırdı! Posta sektörü ilk 6 ayda para bastı

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AA Giriş Tarihi:

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Büyüyen e-ticaret ivme kazandırdı! Posta sektörü ilk 6 ayda para bastı

Türkiye'de e-ticaretin çığ gibi büyümesi, posta sektörünün ilerlemesine katkı sağlarken, sektörün geliri 2026'nın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,4 artarak 104,45 milyar liraya çıktı. Hizmet sağlayıcıları tarafından yapılan yatırımların toplam tutarı, geçen yıl itibarıyla 3,5 milyar lirayı aşarken, çalışan sayısı 123 bine yaklaştı

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) "2026-1 Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu"ndan derlediği verilere göre, sektördeki 52 hizmet sağlayıcısına 26'sı ulusal, 29'u yerel olmak üzere toplam 55 yetkilendirme verildi.

Türkiye genelinde, söz konusu dönem itibarıyla toplam 9 bin 543 posta acentesi/şubesi hizmet veriyor. Bu acente ve şubelerin, 1706'sı İstanbul'da, 737'si Ankara'da ve 509'ı İzmir'de bulunuyor.

Posta sektöründe trafik ve hacim, "posta kolisi/kargosu" ve "haberleşme gönderileri" olmak üzere, iki başlık altında ele alınıyor. Posta kolisi veya kargosu şeklinde nitelendirilen gönderilerde, sayının yıllar itibarıyla artış eğiliminde olması dikkati çekiyor. Bu yılın ilk 6 ayında, posta kolisi veya kargosu kategorisindeki gönderilerin sayısı, 2025'in aynı döneminde göre yüzde 5 artarak 728 milyona ulaştı. Bu sayı 2022'nin aynı döneminde 459 milyon, 2023'te 556 milyon, 2024'te 639 milyon 2025'te ise 691 milyon olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu artışın, e-ticaret hacminin son yıllardaki hızlı büyümesinden kaynaklı olduğu değerlendirilirken, bu durum ülkenin posta pazarını da olumlu etkiliyor.

 

Kurumsal gönderilerin yükselişi sürüyor

Posta kolisi ve kargosu gönderileri, gönderim kaynağına göre bireysel ve kurumsal olmak üzere, iki sınıfta ayrılıyor. Buna göre, 2026'nın ilk yarısında posta kolisi/kargosu gönderilerinin yüzde 96'sının, kurumsal gönderilerden oluşuyor.

Özellikle e-ticaret platformlarının yoğun kullanımıyla, bir işletmeden tüketiciye gönderilen gönderilerin yoğunluğunun artması sebebiyle kurumsal gönderilerdeki artışın son dönemde bireysel gönderilere oranla daha yüksek olduğu tespit ediliyor.

Posta kolisi/kargosu gönderileri, teslim yerlerine göre şehir içi, şehirler arası ve uluslararası olmak üzere, 3 kategoride değerlendiriliyor. Bu kapsamda posta kolisi/kargosu gönderilerinin yüzde 83'ünden fazlasının, şehirler arası kategoride yer aldığı belirleniyor.

Haberleşme gönderilerinde olduğu gibi posta kolisi/kargosu gönderilerinde de şehirler arası gönderiler önemli yer tutuyor. Toplam posta kolisi/kargosu gönderilerinin yaklaşık yüzde 15'i, şehir içi teslimatı gerçekleşen gönderilerden oluşurken, yurt dışına gönderilen posta kolisi/kargosu oranı ise yaklaşık yüzde 2 civarında seyrediyor.

Bu yılın ilk yarısında, posta kolisi/kargosu teslimatının en çok gerçekleştiği iller İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli olarak sıralanıyor.

 

Haberleşme gönderileri

Türkiye'de, posta sektöründe 2026 yılının ilk yarısında gerçekleşen haberleşme gönderilerinin sayısı, yıllık yüzde 5,4 azalışla 105 milyon oldu. Söz konusu rakam 2022'de 289,35 milyon, 2023'te 220,33 milyon, 2024'te 232,81 milyon, 2025'te 111 milyon olarak kaydedilmişti.

Öte yandan, sektörde faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıların geliri, 2026'nın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre yüzde 34,4 artarak, 77,71 milyar liradan 104,45 milyar liraya yükseldi.

İlk 6 ayda haberleşme gönderilerinden 16,4 milyar lira, kargo gönderilerinden yaklaşık 87,9 milyar lira gelir elde edildi.

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